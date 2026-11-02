Congreso retomará el 15 de noviembre debate para reducir la edad punible

El proceso incluirá reuniones con diferentes sectores vinculados con la protección de la niñez , entre ellos organizaciones de sociedad civil, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senaf ), fiscales de la niñez e iglesias, con el propósito de analizar los alcances de la iniciativa.

Tegucigalpa, Honduras . El diputado Marcos Paz, presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, informó que el próximo 15 de noviembre se retomará la socialización de la propuesta para denunciar los tratados internacionales que impiden reducir la edad punible en Honduras.

Paz considera necesario estudiar alternativas legales en el Código Penal para anticiparse a un posible incremento de la utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales, especialmente cuando estas enfrenten mayores presiones de los cuerpos de seguridad y arrestos de sus integrantes.

Como parte de este trabajo, también se contempla visitar los centros de rehabilitación e internamiento de menores para conocer sus condiciones de funcionamiento y verificar los controles de seguridad que se mantienen dentro de las instalaciones.

El diputado señaló además la necesidad de avanzar en la elaboración de una ley de ciberseguridad y en la implementación de grilletes electrónicos, estos últimos como una alternativa para contribuir a descongestionar los centros penitenciarios.

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La reducción de la edad punible y el incremento de las penas para jóvenes menores de 18 años figuran entre las principales propuestas impulsadas por la junta directiva del Congreso Nacional, que busca continuar el análisis de posibles reformas en materia de seguridad.