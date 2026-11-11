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Laura Bozzo continúa hospitalizada y conectada a un respirador

La presentadora Laura Bozzo sigue hospitalizada y conectada a un respirador artificial

Laura Bozzo continúa hospitalizada y conectada a un respirador
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La presentadora peruana Laura Bozzo, de 75 años, continúa hospitalizada en Ciudad de México y necesita asistencia respiratoria debido a complicaciones pulmonares, casi un mes después de una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal perforada.
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Aunque ha mostrado mejoría, todavía no tiene fecha de alta médica, según informaciones divulgadas por el programa mexicano Hoy.
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La actualización fue ofrecida el lunes 9 de noviembre por Andrea Escalona, conductora de Hoy, quien indicó que una persona cercana a la producción había visitado a Bozzo durante el fin de semana.
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"Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir todavía. Tiene respirador, estamos esperando a que todo esto mejore", declaró Escalona.
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Agregó que la presentadora se mantiene animada y desea regresar a la televisión. Sin embargo, no precisó qué tipo de asistencia respiratoria utiliza actualmente.
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Bozzo fue ingresada el 13 de octubre en un hospital de Acapulco tras presentar fuertes dolores abdominales.

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Los médicos detectaron una úlcera duodenal perforada y la sometieron a una intervención quirúrgica urgente.
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Su recuperación se complicó con peritonitis, choque séptico, neumonía y problemas pulmonares.
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Posteriormente fue trasladada a Ciudad de México, donde permaneció sedada e intubada en cuidados intensivos.
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El diario español El País informó el 19 de octubre que Aarón Guerrero, asistente y portavoz de la presentadora, describió su estado como grave, pero estable.
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