El Komander rompe en llanto al cantar tras la muerte de su hijo

El regreso de Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, a los escenarios estuvo marcado por la emoción y el recuerdo de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, quien falleció en octubre de 2026. Durante una de sus recientes presentaciones, el cantante no pudo contener las lágrimas al interpretar una canción relacionada con la despedida y la pérdida de un ser querido.