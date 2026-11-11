El Komander rompe en llanto al cantar tras la muerte de su hijo

El regreso de Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, a los escenarios estuvo marcado por la emoción y el recuerdo de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, quien falleció en octubre de 2026. Durante una de sus recientes presentaciones, el cantante no pudo contener las lágrimas al interpretar una canción relacionada con la despedida y la pérdida de un ser querido.
El artista sinaloense retomó sus compromisos profesionales el pasado fin de semana, luego de hacer una pausa en su agenda para permanecer junto a su familia y afrontar el duelo. Su reaparición ocurrió durante un espectáculo en Miahuatlán, Puebla, donde protagonizó un momento que conmovió a sus seguidores.
Uno de los instantes más emotivos llegó cuando comenzó a interpretar "Descansa mi amor", tema cuya letra aborda el dolor de despedir a alguien querido. La canción adquirió un significado especial en medio de las circunstancias personales que atraviesa el intérprete.
En videos compartidos en redes sociales se observa a Ríos visiblemente afectado mientras entona algunos versos de la composición. “No perdiste, supiste ganar / mil batallas pudiste enfrentar / pero Dios te quería con cariño / y por eso, mi niño, te quiso llevar”, dice una parte de la canción.
A medida que avanzaba la interpretación, el cantante se quebró y terminó llorando frente al público. Las imágenes del momento comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde sus seguidores expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento ante la pérdida que enfrenta.
La presentación representó su regreso a la actividad musical después de anunciar la suspensión temporal de sus compromisos laborales. Tras conocerse el fallecimiento de su hijo, el equipo del artista comunicó que las actuaciones previstas quedarían en pausa para permitirle atender la situación familiar.
La muerte de José Eliseo fue confirmada el 30 de octubre de 2026 mediante un comunicado difundido por el equipo de trabajo de El Komander. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía del menor, aunque no se revelaron detalles sobre las causas de su fallecimiento.
Posteriormente, el intérprete compartió en sus redes sociales un video relacionado con la despedida de su hijo, en el que se apreciaban arreglos florales y coronas. Junto a las imágenes escribió: “Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”, una dedicatoria que reflejó el dolor de la familia.
Desde entonces, el cantante ha retomado progresivamente su presencia en plataformas digitales y también ha comenzado a cumplir nuevamente con sus presentaciones. Su regreso a los escenarios ha despertado muestras de apoyo entre quienes siguen su trayectoria musical.
De acuerdo con su agenda, El Komander tiene previsto presentarse el 13 de noviembre en Atlautla, Estado de México, y posteriormente, el día 15, en Montemorelos, Nuevo León. Ambas actuaciones forman parte del Rancho de Rancho Tour, con el que continuará su actividad artística.