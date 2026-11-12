Daddy Yankee recibe el Persona del Año en Latin Grammy

Las Vegas (EE.UU.).- El cantante puertorriqueño Daddy Yankee considera que su reconocimiento como Persona del Año de los Latin Grammy no representa únicamente un logro personal, sino la reivindicación de toda una cultura y de los artistas que impulsaron el reguetón desde sus orígenes, cuando el género todavía enfrenta prejuicios y era asociado con la criminalidad. El intérprete de 'Gasolina' y pionero del reguetón se convirtió este miércoles en el primer artista del género urbano en ser reconocido por la Academia Latina de la Grabación con este tributo que en el pasado ha distinguido a figuras como Raphael, Shakira o Rubén Blades. "Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90", dijo el artista en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja previa al homenaje, enmarcado en la semana de los Latin Grammy , cuya gala de premios se celebra mañana en Las Vegas (EE.UU.).

Yankee recordó a los DJ, bailarines y seguidores que contribuyeron a difundir aquella música desde los caseríos de Puerto Rico en una época en la que el reguetón todavía no contaba con reconocimiento institucional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación", añadió. El cantante, quien estuvo acompañado de su madre durante toda la gala, quiso dedicar este reconocimiento a quienes creyeron en el movimiento antes de que alcanzara proyección internacional.

"Más que nada, quiero hacer énfasis en todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día uno y creyeron", expresó. El homenaje coincide con una nueva etapa musical para el puertorriqueño marcada por el lanzamiento de su álbum 'La Postal' y su próxima participación en el festival Coachella , en el que figura como uno de los cabezas de cartel. "Estar en Coachella, traer las raíces del reguetón... La gente va a esperar un gran espectáculo. Vamos a tener una buena vibra", adelantó sobre su presentación, de la que dijo que el público puede esperar "de todo". "Pónganse 'ready' (listos), que eso va a estar muy bueno", agregó. La evolución musical de un ícono La ceremonia recorrió las más de tres décadas de carrera del puertorriqueño a través de una diversidad de géneros y versiones de sus éxitos, como una interpretación reggae de 'La despedida'; una versión más clásica de 'Gasolina' o una adaptación a salsa de 'I Like It Like That' y '¿Qué tengo que hacer?'.