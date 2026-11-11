  1. Inicio
  2. · Espectáculos

"Ebenezer: Fantasmas de la Navidad" llega a los cines este 12 de noviembre

La cinta está protagonizada por Johnny Depp, quien interpreta a Ebenezer Scrooge, acompañado por Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Andrea Riseborough y Sam Claflin.

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 17:13 -
  • Daniela Ramos
Ebenezer: Fantasmas de la Navidad llega a los cines este 12 de noviembre

La cinta es la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Charles Dickens protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Ti West, cuyo estreno en cines de Honduras y Latinoamérica es este jueves 12 de noviembre.

La magia de la Navidad y los fantasmas del pasado llegan a la pantalla grande con “Ebenezer: Fantasmas de la Navidad”, una nueva adaptación cinematográfica del clásico cuento navideño que promete transportar al público a una historia llena de fantasía, misterio y reflexión.

La película estará disponible en los cines a partir de este jueves 12 de noviembre, convirtiéndose en una de las opciones para disfrutar de la temporada navideña en familia.

En esta versión, la historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre solitario, avaro y de corazón frío que desprecia la Navidad. Su vida da un giro inesperado cuando, durante la Nochebuena, recibe la visita sobrenatural de tres espíritus que lo llevan a recorrer su pasado, presente y futuro.

A través de estas experiencias, deberá enfrentarse a sus decisiones y descubrir si todavía tiene una oportunidad para cambiar su destino.

El Komander rompe en llanto al cantar tras la muerte de su hijo

La cinta está protagonizada por Johnny Depp, quien interpreta a Ebenezer Scrooge, acompañado por Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Andrea Riseborough y Sam Claflin.

La dirección está a cargo de Ti West, quien presenta una propuesta con una atmósfera más oscura y sobrenatural del reconocido relato de Charles Dickens.

Con una historia que combina elementos sobrenaturales, drama y el espíritu de la Navidad, esta producción invita a los espectadores a redescubrir uno de los relatos más conocidos de la literatura.

“Ebenezer: Los fantasmas de la Navidad” llega a los cines este jueves 12 de noviembre. ¡Prepárate para vivir esta historia en pantalla grande!

De la más joven a la mayor: edades de las candidatas de Miss Universo 2026
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias