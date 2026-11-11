"Ebenezer: Fantasmas de la Navidad" llega a los cines este 12 de noviembre

La magia de la Navidad y los fantasmas del pasado llegan a la pantalla grande con “Ebenezer: Fantasmas de la Navidad”, una nueva adaptación cinematográfica del clásico cuento navideño que promete transportar al público a una historia llena de fantasía, misterio y reflexión.

La película estará disponible en los cines a partir de este jueves 12 de noviembre, convirtiéndose en una de las opciones para disfrutar de la temporada navideña en familia.

En esta versión, la historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre solitario, avaro y de corazón frío que desprecia la Navidad. Su vida da un giro inesperado cuando, durante la Nochebuena, recibe la visita sobrenatural de tres espíritus que lo llevan a recorrer su pasado, presente y futuro.

A través de estas experiencias, deberá enfrentarse a sus decisiones y descubrir si todavía tiene una oportunidad para cambiar su destino.