Casi 80 cámaras en la ruta de los policías de Dipol acusados de secuestrar a un menor

En la colonia Jardines de Toncontín, de donde <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/capturan-cuatro-policias-acusados-secuestro-menor-tegucigalpa-CD32206488" target="_blank">el menor fue sustraído el pasado 30 de agosto,</a> según las pesquisas de los investigadores, se lograron ubicar cuatro cámaras. Dos de ellas corresponden a una ferretería situada en la entrada de la colonia. Unos metros más adelante, al adentrarse en esta zona residencial, se identificó otra cámara cerca de una vivienda verde. Los uniformados, luego, habrían girado a mano izquierda para dirigirse a la salida que conecta con el bulevar Comunidad Económica Europea (CEE), a la altura de Camosa.Antes de salir de la colonia, se identificó una cámara pequeña en la esquina superior derecha de una casa blanca, contigua a una edificación con portones de láminas de zinc.