Casi 80 cámaras en la ruta de los policías de Dipol acusados de secuestrar a un menor

Tegucigalpa, Honduras.-

Alrededor de 80 videocámaras de vigilancia se ubican en la ruta que siguieron los cuatro policías de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) tras secuestrar a un menor de edad, según la reconstrucción del recorrido realizada por LA PRENSA Premium/EL HERALDO Plus a partir de registros judiciales. A partir de los puntos de referencia del trayecto, este rotativo emprendió un recorrido para contabilizar las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de propiedades privadas, como viviendas y comercios. Este equipo periodístico logró observar unas 78 cámaras, de las cuales aproximadamente 24 pertenecen al sistema público de videovigilancia. Este conteo es preliminar, pues existe la posibilidad de que haya cámaras que no fueron detectadas por este medio. Tampoco se sabe con certeza si todas funcionan o almacenan las grabaciones.

Los acusados son la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez. Los cuatro policías enfrentarán su audiencia preliminar el próximo 24 de noviembre y permanecen bajo prisión preventiva en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Según conoció en exclusiva LA PRENSA Premium/EL HERALDO Plus, las grabaciones de las videocámaras forman parte de las evidencias de la Fiscalía y los investigadores contra los uniformados. Además, se recopilaron como pruebas los reportes de geolocalización del vehículo en el que se transportaban y las señales de las antenas activadas por los teléfonos móviles de los acusados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un perito certificó coincidencias en, al menos, estos tres aspectos: los fotogramas de las cámaras que captaron la unidad, los reportes del GPS del automóvil y los registros de los móviles, tanto en las rutas como en los tiempos.

Inicio

En la colonia Jardines de Toncontín, de donde el menor fue sustraído el pasado 30 de agosto, según las pesquisas de los investigadores, se lograron ubicar cuatro cámaras. Dos de ellas corresponden a una ferretería situada en la entrada de la colonia. Unos metros más adelante, al adentrarse en esta zona residencial, se identificó otra cámara cerca de una vivienda verde. Los uniformados, luego, habrían girado a mano izquierda para dirigirse a la salida que conecta con el bulevar Comunidad Económica Europea (CEE), a la altura de Camosa. Antes de salir de la colonia, se identificó una cámara pequeña en la esquina superior derecha de una casa blanca, contigua a una edificación con portones de láminas de zinc.

Tras salir de Jardines de Toncontín, en dirección al bulevar, hay otras tres cámaras en el área de Camosa. En el primer edificio, que se caracteriza por un mural pintado, se ubica la primera cámara, en el costado de la salida de la colonia mencionada. Unos pocos metros más adelante, justo debajo del rótulo de John Deere colocado en el techo, hay otra videocámara. Más adelante, donde se sitúa otro rótulo de John Deere, hay otro dispositivo en un poste contiguo. La ruta continúa en dirección al semitrébol que conecta los bulevares Fuerzas Armadas y Comunidad Económica Europea, a la altura de la colonia Las Brisas. Debajo del puente peatonal, antes del desvío, hay cuatro cámaras.

Ruta a Toncontín

Al tomar el retorno hacia el bulevar CEE, el camino de los policías siguió hacia la zona del aeropuerto Toncontín. La primera cámara observada se encontraba en un centro comercial. Unos metros más adelante, al otro lado de la calle, frente a la salida vehicular de esta plaza comercial, hay tres cámaras más. Al avanzar, a la altura de un restaurante de comida rápida, hay cuatro cámaras: dos en un poste de cableado y otras dos que pertenecen al comercio y apuntan hacia el bulevar. La última cámara en este bulevar está en una llantera pintada de amarillo y gris, antes de llegar al trébol del anillo periférico.

Anillo periférico

El camino reconstruido continuó hacia Altos de Toncontín para tomar el desvío hacia el anillo periférico, en dirección a la salida al sur de la capital. En uno de los postes, antes de pasar por debajo del puente de Lomas de Toncontín, se localizan dos cámaras. Posteriormente, en la gasolinera situada antes del desvío a la colonia Loarque, hay otro dispositivo. En un poste situado a pocos metros del puente peatonal, ubicado antes de llegar a una ferretería y al parque empresarial, se identificaron dos videocámaras. La ruta sigue hacia el paseo Los Olivos, entrada al instituto International School y a la colonia Loarque. Desde este punto hasta llegar a la primera esquina, frente a un portón de Barrio Seguro, se contaron 18 cámaras, todas privadas.

4 horas fue el tiempo aproximado en el que los policías retuvieron al menor

A diferencia de lo señalado en el primer reportaje, en el cual se indicaba que la ruta supuestamente seguía hacia Loarque, una fuente aclaró que el equipo policial continuó en dirección a la vía rápida de la colonia San José de la Vega. Para conectar con la vía rápida, los policías hicieron el retorno en el anillo periférico, cerca de una concesionaria de vehículos, donde hay otra cámara. Se contabilizaron dos dispositivos en el complejo donde se encuentran una ferretería y un supermercado. Más adelante, se visualiza una cámara en una pequeña plaza comercial, antes de llegar a la vía rápida.

De la vía rápida a Jardínes de Toncontín

En la vía rápida se ubican cinco cámaras de seguridad del 911. Es importante resaltar que los policías sostuvieron que bajaron al menor del vehículo en este sector. No obstante, una fuente aseguró a este medio que, de acuerdo con las grabaciones, el automóvil no se detuvo en este tramo y continuó su marcha.

A la altura de una iglesia hay unos rótulos que señalizan las direcciones hacia la colonia El Pedregal, la residencial Alemán, la colonia Kennedy y el Estadio Nacional. Junto a estos rótulos hay una cámara que apunta hacia el retorno en dirección a El Pedregal. El recorrido se extendió hacia El Pedregal. En la entrada a esta colonia hay una cámara que pertenece a un supermercado. Más adelante, siempre en la calle principal, se encuentran cinco videocámaras del 911 en un poste ubicado después del puente peatonal y de una pollería. Tras cruzar este punto, los imputados, según los registros, repitieron el recorrido por el bulevar CEE, Toncontín y anillo periférico.

600,000 lempiras fue el monto que exigieron los secuestradores para la liberación del menor, de quien aún se desconoce su paradero

Carretera al sur hasta Cerro de Hula

Esta vez, en el anillo periférico, el equipo tomó el desvío hacia la carretera al sur. En la mediana situada antes de la rotonda de Loarque hay tres cámaras del 911. En el kilómetro 8, frente a un local de venta de repuestos de vehículos, se sitúa una base metálica en la que hay cuatro cámaras instaladas. Después de pasar por el puente de Germania, hay dos cámaras pertenecientes a un motel de la zona. Desde este punto hasta llegar a Cerro de Hula, se alcanzaron a contar 16 cámaras, de las cuales seis pertenecen al 911. Tres de ellas están ubicadas en la entrada a la colonia Reynel Fúnez y las otras tres, en el kilómetro 12, hacia el desvío a la aldea El Horno (municipio de San Buenaventura).

Estas fueron las últimas cámaras visibles, ya que en el resto del camino hacia Cerro de Hula no se lograron observar más videocámaras que capten la carretera.