Matan a tiros a comandante de la Guardia Civil en el estado de Michoacán

Morelia, México. Un comandante de la Guardia Civil (Policía Preventiva) del estado occidental mexicano de Michoacán fue asesinado a tiros este martes por presuntos sicarios al servicio del narcotráfico. La Fiscalía de Michoacán informó a EFE que la víctima es Bernardino Gómez Ávila, quien actualmente se desempeñaba como comandante de uno de los dos turnos (de 24 horas cada uno) de la Guardia Civil, en la ciudad de Morelia, capital del estado. Gómez Ávila fue asesinado a balazos en la mañana, mientras se encontraba en su día de descanso y se disponía a atender a un minisúper de su propiedad, ubicado a unos 10 kilómetros del Centro Histórico de Morelia.

Los sicarios utilizaron armas cortas y huyeron a bordo de un vehículo, por lo que personal de la Fiscalía analiza videograbaciones de cámaras de seguridad del servicio de emergencias 911 para tratar de identificar el automóvil ya los responsables . La Fiscalía reveló que entre las líneas de investigación se encuentra una posible venganza, ya que la víctima estaba relacionada en un proceso penal por el delito de privación ilegal de la libertad de seis personas, en el 2016. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, Gómez Ávila contaba con un amparo judicial que lo protegía contra una orden de aprehensión que existía en su contra, por el delito de homicidio, registrado en el municipio de Zamora, en el occidente de Michoacán.

Bernadino Gómez apoyó diversas funciones dentro de la Guardia Civil, durante la administración encabezada por el general del Ejército, José Alfredo Ortega Reyes, como secretario de Seguridad Pública de Michoacán, entre el 2021 y el 2024. Entre los principales cargos que recomendados se encuentra el de Comisario Regional de la Guardia Civil, en el municipio de Uruapan. Gómez Ávila también fue víctima de un ataque a balazos realizado por un grupo de sicarios en 2017, cuando se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Ziracuaretiro, colindante con Uruapan.