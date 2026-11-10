Camioneros bloquean rutas en Chile por alza de los combustibles

Santiago de Chile. Distintas organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportistas iniciaron este martes un paro indefinido en Chile y bloqueando parcialmente algunas de las principales autovías del país en protesta por la alza sostenida en el precio de los combustibles, que está generando pérdidas significativas en el sector. "Las realmente confederaciones de camiones más grandes están todas arregladitas, por eso no salen a movilizarse. Nosotros somos camiones pymes, somos grúas pymes, somos taxistas pymes. Somos una parte importante del país, la parte que mueve la economía", dijo en declaraciones a medios Matías Campo, uno de los líderes de la protesta. Las manifestaciones se registran desde la madrugada de este martes en distintos puntos de Santiago, así como en las regiones de Biobío y Tarapacá, a 500 kilómetros al norte y 1,800 kilómetros al sur de la capital, respectivamente.

El llamado hasta ahora es a no bloquear totalmente el paso en autovías como la Ruta 5 o la Ruta 68, sino en ocupar unos carriles para ralentizar el tráfico. Entre las demandas de los transportistas se encuentran la eliminación transitoria del impuesto a los combustibles o la revisión de los equipajes de las autopistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Cámara de la Producción y del Comercio Biobío y otras organizaciones regionales aseguraron en un comunicado que entienden "la compleja situación que enfrentan los transportistas de carga, especialmente los pequeños y medianos", pero aseguraron que "un paro agrava profundamente la crisis económica que se busca resolver".

"Si las movilizaciones interrumpen el acceso a los puertos y el flujo de carga, el daño recaerá sobre las empresas que sostienen la actividad regional, generando un círculo vicioso (...) El impacto será devastador", añadieron. Los manifestantes se quejan, además, de que el Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, se ha sentado solo a negociar con las principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), que se desmarcaron de la protesta. El paro tiene lugar un día después de que el mandatario ultraderechista anunció un proyecto de ley para contener el alza de los precios de los combustibles durante 90 días y establecer un tope en el incremento de los precios de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares).