Defensa de Cilia Flores pide nuevamente desestimar su caso al amparo de inmunidad soberana

Estados Unidos. La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, pidió este lunes nuevamente a un tribunal de Nueva York que desestime su caso al amparo de la inmunidad soberana tras las nuevas acusaciones de narcoterrorismo y torturas en su contra.

Flores, igual que Maduro, invocó inicialmente la figura de la inmunidad soberana el 2 de septiembre, pero hoy renovó su moción después de que el 15 de octubre la Fiscalía de EE.UU. los imputara a ambos por torturas y le sumara a ella el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

El abogado de Flores, Andrés Sánchez, entregó al tribunal la moción junto a una declaración y un memorando, en los que argumenta que Washington reconoce el Gobierno de Delcy Rodríguez, y las autoridades venezolanas han defendido la legitimidad e inmunidad de Maduro y Flores.