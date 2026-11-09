Rubio considera "muy bueno" que Machado esté en Venezuela y no haya sido arrestada

Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este lunes de "muy bueno" que la líder opositora venezolana María Corina Machado lleve ya más de dos semanas en su país sin haber sido arrestada.

"Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros miembros de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas. Nadie ha sido arrestado. Están dando conferencias de prensa. Tienen acceso total a internet", declaró en una rueda de prensa en París, adonde viajó para participar en una reunión del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a la situación en Venezuela tras el regreso al país, el pasado 25 de octubre, de la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, después de casi diez meses en el exterior.