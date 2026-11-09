Daniel Ortega reaparece en público tras más de dos meses de ausencia en Nicaragua

Nicaragua. El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este lunes en un acto público televisado tras permanecer más de dos meses alejado de la agenda oficial. El mandatario, que el miércoles cumple 81 años de edad, encabezó una ceremonia en Managua junto a su esposa y también copresidenta Rosario Murillo, sin ofrecer detalles sobre los motivos de su prolongada ausencia de 68 días. Ortega reapareció para rendir un homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador (1936-1976), en un acto en el que estuvo ausente el hijo del homenajeado del mismo nombre.

"Carlos: Aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte. ¡Qué viva el comandante Carlos Fonseca!", exclamó Ortega en unas breves palabras dirigidas a la juventud sandinista. La última aparición pública de Ortega había sido el 2 de septiembre pasado cuando presidió el acto central por el 47 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La plataforma Confidencial afirmó que "este es el período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario, pero sobre todo, marca un patrón de desaparición cada vez más prolongado", y aseguró de que durante 2026 "sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos".