Hondureño muere mientras cambiaba una llanta en autopista de Alabama

Alabama, Estados Unidos. Un hondureño originario de la aldea Monterrey, en el municipio de Choloma, Cortés, murió atropellado mientras cambiaba una llanta a un costado de una autopista en el estado de Alabama, Estados Unidos, en un accidente que también dejó a otras dos personas gravemente heridas.
El connacional fue identificado como Javier Martínez, según información difundida por personas cercanas a la familia, que confirmó que era originario de la aldea Monterrey, en Choloma, Honduras.
El accidente ocurrió la mañana del lunes 9 de noviembre, alrededor de las 7:00 am, en la Interestatal 459 Sur, a la altura del kilómetro 9, aproximadamente a una milla al sur de la carretera Alabama Highway 150, en la ciudad de Hoover.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Hoover, tres personas se encontraban cambiando una llanta a un costado de la autopista cuando otro vehículo las impactó.
Como consecuencia del choque, una de las personas que realizaba el cambio de neumático perdió la vida, mientras que otra sufrió lesiones de gravedad.
El conductor del vehículo que impactó al grupo también resultó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica.
Tras el accidente, las autoridades cerraron durante varias horas los carriles de la Interestatal 459 Sur para realizar las labores correspondientes y permitir el desarrollo de las investigaciones.
Posteriormente, la Policía de Hoover confirmó que la circulación vehicular fue restablecida por completo en ese tramo de la autopista.
La Unidad de Tránsito de Hoover continúa investigando las circunstancias del accidente para determinar cómo ocurrió el impacto y establecer las posibles responsabilidades.
El Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad de Monterrey, de Choloma, lamentó la muerte del joven Javier Martínez. "Nos unimos al dolor de su familia y amigos, y pedimos a Dios que les dé la fortaleza y la resignación", dice parte del acuerdo de duelo.