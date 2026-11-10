Hondureño muere mientras cambiaba una llanta en autopista de Alabama

Alabama, Estados Unidos. Un hondureño originario de la aldea Monterrey, en el municipio de Choloma, Cortés, murió atropellado mientras cambiaba una llanta a un costado de una autopista en el estado de Alabama, Estados Unidos, en un accidente que también dejó a otras dos personas gravemente heridas. El connacional fue identificado como Javier Martínez, según información difundida por personas cercanas a la familia, que confirmó que era originario de la aldea Monterrey, en Choloma, Honduras.

El accidente ocurrió la mañana del lunes 9 de noviembre, alrededor de las 7:00 am, en la Interestatal 459 Sur, a la altura del kilómetro 9, aproximadamente a una milla al sur de la carretera Alabama Highway 150, en la ciudad de Hoover. De acuerdo con el Departamento de Policía de Hoover, tres personas se encontraban cambiando una llanta a un costado de la autopista cuando otro vehículo las impactó.