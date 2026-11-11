El padre de Meghan Markle es encarcelado tras quitarse su localizador electrónico

Miami, Florida. Una jueza federal estadounidense ordenó este martes encarcelar de nuevo a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por quitarse su localizador electrónico, lo que violó la orden de libertad condicional tras su arresto la semana pasada por posesión de pornografía infantil.

Markle Sr., de 82 años ya se encuentra en prisión. Tras quitarse el dispositivo hacia la 1.45 hora local (6.45 GMT) del martes, “agentes federales lo arrestaron más tarde” ese mismo día y “está bajo custodia federal”, aseguró el Departamento de Justicia en un mensaje a EFE.

En una audiencia de urgencia, la magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Medio de Florida, revocó el arresto domiciliario que las autoridades habían concedido al suegro del príncipe Harry, de 82 años de edad, después de su detención el viernes pasado, según revelaron documentos judiciales del caso.

"Encontré que el acusado violó las condiciones de su libertad procesal y que, dada la falta de una vivienda adecuada, ninguna condición o combinación de condiciones garantizaría razonablemente la seguridad de otra persona o de la comunidad, así como la comparecencia del acusado ante el tribunal", escribió Griffin.