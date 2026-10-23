Meghan Markle se pronuncia sobre la acusación de pornografía infantil de su padre

Londres, 23 oct (EFE).- La duquesa de Sussex, Meghan Markle , aseguró este viernes que conoció desde 2018 la acusación de que su padre presuntamente consumía pornografía infantil y que esa fue la razón por la que cortó todo contacto con él.
Markle envió este viernes una carta al diario The Sun en la que alude a las «acusaciones inquietantes y perturbadoras» contra su padre. La declaración se produjo pocas horas después de que su hermanastro, Thomas Markle Jnr , denunciara a su padre tras asegurar que había descubierto en su poder «cientos, si no miles» de imágenes de pornografía y abuso infantil.
En la carta, Meghan dijo sentirse «afligida por las noticias conocidas en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que han podido ser dañados». Añadió que, ya en 2018, la policía británica había compartido con ella una carta que contenía esas acusaciones «perturbadoras».
También pidió «que se entienda que todas las distancias (que puse) con mi padre y mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos». Además, lamentó «las tergiversaciones de ciertos medios durante años» sobre los motivos de su distanciamiento de su padre.
Las noticias recientes a las que alude la esposa del príncipe Harry se refieren a las acusaciones formuladas en las últimas horas por Thomas Markle Jnr, quien afirmó haber encontrado una gran cantidad de material de abuso sexual infantil en la casa de su padre en Cebú (Filipinas), donde este residía hasta mayo pasado.
Según su relato, el material estaba en cuatro cajas que su padre había dejado en la vivienda tras salir precipitadamente de Cebú, después de sufrir un infarto que le costó la amputación de una pierna.
Thomas Markle Jnr dijo a The Sun que no tuvo otra opción que denunciar a su propio padre y agregó que no piensa volver a dirigirle la palabra.
El hijo de Thomas Markle afirmó que las imágenes mostraban a niñas «no mayores de 10 u 11 años» participando en actos sexuales en distintos lugares. Según él, también era posible reconocer la casa que su padre ocupó durante unos años en Rosarito, Baja California (México).