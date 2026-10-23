Meghan Markle se pronuncia sobre la acusación de pornografía infantil de su padre

Londres, 23 oct (EFE).- La duquesa de Sussex, Meghan Markle , aseguró este viernes que conoció desde 2018 la acusación de que su padre presuntamente consumía pornografía infantil y que esa fue la razón por la que cortó todo contacto con él.

Markle envió este viernes una carta al diario The Sun en la que alude a las «acusaciones inquietantes y perturbadoras» contra su padre. La declaración se produjo pocas horas después de que su hermanastro, Thomas Markle Jnr , denunciara a su padre tras asegurar que había descubierto en su poder «cientos, si no miles» de imágenes de pornografía y abuso infantil.

En la carta, Meghan dijo sentirse «afligida por las noticias conocidas en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que han podido ser dañados». Añadió que, ya en 2018, la policía británica había compartido con ella una carta que contenía esas acusaciones «perturbadoras».