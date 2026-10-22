HBO Max estrenará documental sobre la polémica de Miss Universo 2025

La polémica que ha perseguido a Miss Universo durante el último año está a punto de llegar a una audiencia global. El próximo 12 de noviembre , HBO estrenará una serie documental de tres episodios que abordará las denuncias y cuestionamientos surgidos tras la coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 . Según los promotores del proyecto, la producción incluye testimonios, material de investigación y grabaciones que han alimentado el debate dentro de la industria de los certificados de belleza. La expectativa en torno al documental es alta debido a que su lanzamiento ocurrirá apenas unos días antes de la celebración de la próxima edición de Miss Universo en Puerto Rico, un momento clave para una organización que continúa enfrentando preguntas sobre la transparencia de algunos de sus procesos.

En el centro de la controversia se encuentra Omar Harfouch, exintegrante del jurado de Miss Universo 2025, quien desde el año pasado ha sostenido públicamente que la elección de la ganadora habría estado decidida antes de la noche final. Estas declaraciones forman parte de sus denuncias personales y no han sido acreditadas de manera independiente por la organización del certamen. El empresario y músico franco-libanés asegura que entregó a HBO una serie de grabaciones de audio que, según su interpretación, respaldan sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades durante el proceso de selección de la reina universal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con Harfouch, el contenido de esos audios mostraría conversaciones relacionadas con la elección de la ganadora y con decisiones que, a su juicio, pondrían en duda la imparcialidad de la competencia. Hasta la fecha, el contenido completo de ese material no ha sido divulgado públicamente. Las acusaciones también alcanzan a Raúl Rocha Cantú , empresario y principal accionista de la organización Miss Universo. El exjuez sostiene que algunas de las grabaciones involucrarían conversaciones relacionadas con la candidatura de Fátima Bosch Fernández. Sin embargo, estas afirmaciones proceden exclusivamente de los denunciantes y no han sido confirmadas por las partes señaladas. La controversia tomó mayor fuerza después de la final celebrada en Bangkok, cuando comenzaron a circular versiones que cuestionaban la legitimidad de los resultados. Desde entonces, los seguidores del concurso han mantenido vivo el debate en redes sociales, convirtiendo la elección de 2025 en una de las más discutidas de los últimos años.

Otro de los nombres ligados al proyecto es el del periodista español Jordi Martin, quien ha asegurado haber desarrollado una investigación paralela sobre los hechos ocurridos alrededor de la competencia. Según sus propias declaraciones, parte de ese trabajo será presentado dentro de la producción documental. Martin ha afirmado que durante meses recopiló testimonios e información relacionada con las denuncias de presunta manipulación del certamen. El comunicador sostiene que el documental expondrá elementos que nunca habían sido presentados públicamente.

Un documental reabre las preguntas sobre Miss Universo