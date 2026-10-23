Fuerza Regida y Bad Bunny lideran los Billboard Latinos 2026

Miami (EE.UU.). La agrupación de música mexicana Fuerza Regida encabezó este jueves la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, con ocho galardones, seguida del puertorriqueño Bad Bunny, con siete. En la ceremonia celebrada en Miami, la colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos obtuvieron cuatro reconocimientos cada uno. Peso Pluma, el artista más nominado, con 17 menciones, terminó la noche con cuatro galardones, entre ellos el de Artista Regional Mexicano del Año. La gala también reconoció a la española Rosalía, a Prince Royce y Tito Double P, con tres premios cada uno, y rindió un sentido homenaje a Juan Gabriel, al cumplirse diez años de su fallecimiento. «Ahora regresamos al estudio; Después, vamos a disfrutar de un merecido descanso, pero no vamos a parar hasta conquistar el mundo», dijeron a EFE los integrantes de Fuerza Regida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El grupo mexicano-estadounidense concentró cuatro de sus victorias en «Marlboro rojo», elegida canción del año en las categorías Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y Regional Mexicano. Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó JOP (Jesús Ortiz Paz), líder vocal de la agrupación, al realizar una videollamada a sus padres desde el escenario. Por su parte, el ausente Bad Bunny recibió los premios al Artista del Año ya la Gira del Año, además de los correspondientes a Artista Latino del Año en Global 200, Artista Masculino en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, Solista de Latin Rhythm y Compositor del Año. Karol G tampoco estuvo en Miami. La cantante colombiana ganó el primer premio Artista de los Fans, una categoría que permitió al público elegir directamente a su favorito por primera vez en la historia de estos galardones. La artista también fue reconocida como Artista Femenina del Año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, mientras que «Coleccionando heridas», su colaboración con Marco Antonio Solís, obtuvo el premio a la Canción de Latin Pop del Año.

Quien sí asistió fue Rosalía, que dedicó su premio del Salón de la Fama a artistas como Celia Cruz, Daddy Yankee y Rocío Dúrcal, quienes lo habían recibido anteriormente. También agradeció la inspiración y el apoyo de Juan Luis Guerra, quien le entregó el galardón. «Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti», afirmó la artista. Rubén Blades dedicó el premio Ícono «a todos los artistas panameños» y agradeció a las orquestas con las que ha trabajado, entre ellas la de Willie Colón, así como a su familia y sus maestros. «El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de mucha construcción. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece. La oportunidad que recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y desarrollar mi carrera como cantante, compositor, productor», expresó Blades.

