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¿Problemas entre Belinda y Renata Notni? Un mensaje desata especulaciones

Un mensaje de Belinda en Instagram desató especulaciones sobre un supuesto conflicto entre las actrices, tras rumores de romance entre Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères

¿Problemas entre Belinda y Renata Notni? Un mensaje desata especulaciones
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La cantante mexicana Belinda volvió a generar revuelo en las redes sociales luego de publicar un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a la actriz Renata Notni, tras difundirse fotografías de ella junto al empresario Gonzalo Hevia Baillères.

 Foto: Redes sociales
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La aparición de Notni con el empresario despertó comentarios entre los seguidores de ambas figuras, debido a que Gonzalo habría mantenido un vínculo sentimental con Belinda en el pasado.

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En medio de las especulaciones, la intérprete de Luz sin gravedad compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase que no pasó desapercibida: "Unfollow a las amistades falsas".

 Foto: @belindapop
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Pero el mensaje no fue lo único que llamó la atención. La artista también agregó una canción cuya letra parece reforzar las interpretaciones sobre un posible disgusto relacionado con la pareja que ha acaparado las conversaciones en el mundo del espectáculo.

 Foto: @belindapop
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Se trata de Amiga mía, ese hombre no se toca, en la versión que Belinda interpreta para la serie Mentiras. En el fragmento seleccionado se escucha: "Coqueta siempre tras él, siempre tras él, noche y día/ gata en celo, tras él, igual que una sombra".

 Foto: @belindapop
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La combinación de la frase y el tema musical provocó que numerosos internautas relacionaran la publicación con Renata Notni. Sin embargo, Belinda no mencionó directamente a la actriz ni explicó a quién iba dirigido su mensaje.

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La polémica tiene como antecedente el supuesto romance entre Belinda y Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano perteneciente a una de las familias con mayor fortuna del país.

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Los rumores sobre un acercamiento entre ambos comenzaron a circular en 2022. Aunque inicialmente la cantante negó mantener una relación con él, con el paso del tiempo aparecieron publicaciones y fotografías que alimentaron las versiones sobre un posible noviazgo.

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Durante 2023, las apariciones de ambos y las muestras de cercanía incrementaron las especulaciones, pese a que ninguno confirmó públicamente los detalles de su relación.

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Por otro lado, la posible indirecta también llamó la atención porque Belinda y Renata Notni habían coincidido en importantes eventos internacionales y protagonizado momentos que mostraban una relación cordial entre ambas.

 Foto: @rennotni
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Una de esas ocasiones ocurrió durante la Semana de la Moda de París de 2024, cuando las dos mexicanas participaron en el desfile de L'Oréal Paris. En aquella presentación, Belinda sufrió una caída mientras caminaba por la pasarela, un episodio que rápidamente se viralizó.

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Tras el incidente, Renata se acercó a la cantante para abrazarla y brindarle apoyo. El gesto quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales y fue interpretado como una muestra de solidaridad entre las artistas.

 Foto: @rennotni
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Ambas volvieron a coincidir en la edición de 2025 del mismo desfile, celebrado también en la capital francesa.

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Ahora, las fotografías de Renata Notni junto a Gonzalo Hevia Baillères y la publicación de Belinda han reavivado las especulaciones sobre una posible tensión entre ellas. Sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado que exista algún conflicto.

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