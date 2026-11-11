Muere Marcos Camino, creador de la canción "El bombón asesino"

La música argentina está de luto tras la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras. El artista falleció el martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, dejando una trayectoria de más de cinco décadas vinculada a uno de los grupos más representativos de la cumbia santafesina.
El músico fue encontrado sin vida en un inmueble que funcionaba como estudio de grabación de la agrupación, ubicado en el barrio Candioti Norte. La noticia fue confirmada por la propia banda mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su pesar por la pérdida de una de las figuras centrales de su historia.
En cuanto a las circunstancias del fallecimiento, los primeros reportes policiales señalaron el suicidio como principal hipótesis. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer oficialmente las causas. Hasta ahora, no se ha divulgado una conclusión definitiva de los estudios forenses.
Tras conocerse el deceso, Los Palmeras compartieron un mensaje para despedir a quien fue una pieza fundamental en la construcción de su identidad musical. "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", expresaron.
En el mismo comunicado, la agrupación pidió consideración hacia sus familiares y allegados, además de cautela al compartir información relacionada con el caso. "Solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información", agregaron.
Nacido el 31 de agosto de 1950 en Santa Fe, Argentina, Camino encontró desde joven su vínculo con el acordeón, instrumento que aprendió durante su infancia. Aunque inicialmente se distanció de la música, posteriormente retomó su formación y decidió dedicarse a ella, después de haber trabajado en una empresa metalúrgica.
Su historia con Los Palmeras comenzó el 9 de diciembre de 1972, cuando se incorporó al entonces llamado Sexteto Palmeras. Desde ese momento, asumió un papel determinante en la evolución del conjunto y, junto a Rubén "Cacho" Deicas, contribuyó a desarrollar un estilo que trascendió los escenarios de Santa Fe para alcanzar reconocimiento en Argentina y otros países.
Con su acordeón como sello distintivo, Camino participó en la construcción de un repertorio que acompañó a varias generaciones. Entre las canciones más populares de la agrupación destacan "El bombón asesino", "La suavecita" y "Soy sabalero", esta última convertida en un tema emblemático para los seguidores del Club Atlético Colón.
En febrero de 2026, el músico anunció su retiro definitivo de las presentaciones en vivo, después de más de 50 años de trayectoria. En un mensaje difundido por la agrupación, explicó que la decisión respondía a cuestiones relacionadas con su edad y estado de salud. Tras su salida, su hijo, Marcos Camino Jr., asumió un papel de liderazgo en la continuidad del proyecto musical.
La despedida del acordeonista llega después de un periodo de cambios para Los Palmeras, marcado también por la separación profesional de Camino y Rubén "Cacho" Deicas en 2025, luego de compartir décadas de trabajo. Aunque el grupo continuó con sus presentaciones y nuevos proyectos, la partida de uno de sus fundadores representa el cierre de una etapa importante en su historia.