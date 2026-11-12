Vaguada dejará lluvia en algunas regiones de Honduras este jueves

​​​​San Pedro Sula. Una vaguada prefrontal sobre el territorio nacional marcará las condiciones del clima durante esta jornada, según informó el pronosticador de turno de Copeco, Will Ochoa. Este sistema generará abundante nubosidad principalmente en las zonas norte, centro, noroccidente y oriente, mientras que en el resto del país solo se presentarán lluvias débiles y dispersas.

En el ámbito marítimo, el oleaje mantendrá alturas habituales de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. En cuanto al registro térmico esperado para hoy, la zona sur alcanzará una máxima de 36 grados y una mínima de 25, seguida por la zona occidental con 33 grados de máxima y 16 de mínima.