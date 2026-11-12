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Vaguada dejará lluvia en algunas regiones de Honduras este jueves

La región norte llegará a una máxima de 30 grados con mínima de 23

Vaguada dejará lluvia en algunas regiones de Honduras este jueves

Una mañana nublada sobre Tegucigalpa, capital de Honduras.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA

​​​​San Pedro Sula. Una vaguada prefrontal sobre el territorio nacional marcará las condiciones del clima durante esta jornada, según informó el pronosticador de turno de Copeco, Will Ochoa.

Este sistema generará abundante nubosidad principalmente en las zonas norte, centro, noroccidente y oriente, mientras que en el resto del país solo se presentarán lluvias débiles y dispersas.

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En el ámbito marítimo, el oleaje mantendrá alturas habituales de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

En cuanto al registro térmico esperado para hoy, la zona sur alcanzará una máxima de 36 grados y una mínima de 25, seguida por la zona occidental con 33 grados de máxima y 16 de mínima.

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Para la región central se pronostican temperaturas entre los 32 y 22 grados, mientras que en el oriente oscilarán entre los 31 y 22 grados. Finalmente, la región norte llegará a una máxima de 30 grados con mínima de 23, y la zona insular tendrá valores entre los 29 y 26 grados.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía tomar medidas de protección frente al sol y seguir únicamente los reportes emitidos por los canales oficiales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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