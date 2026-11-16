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Ingreso de humedad dejará lluvias en varias regiones de Honduras este lunes

Los departamentos ubicados en las regiones del norte, occidente y oriente serán los principales lugares donde lloverá

Ingreso de humedad dejará lluvias en varias regiones de Honduras este lunes

El clima cambiará en el transcurso de la tarde. Imagen referencial de archivo La Prensa.

Tegucigalpa. El territorio nacional experimentará condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana de este lunes 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sin embargo, el clima cambiará en el transcurso de la tarde debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

Dicho fenómeno atmosférico originará precipitaciones débiles y dispersas en distintas zonas del país. Los departamentos ubicados en las regiones del norte, occidente y oriente serán los principales lugares donde lloverá.

De igual manera, el ente estatal detalla que en la región central también se espera la presencia de precipitaciones débiles, aunque estas se manifestarán de manera aislada a lo largo de la jornada vespertina.

En cuanto a las condiciones marítimas, el informe meteorológico indica que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, registrando alturas de entre 1 y 3 pies en ambas costas.

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Respecto a los datos astronómicos para este inicio de semana, el país se encuentra atravesando la fase de luna nueva. Además, se informó que la salida del sol ocurrió a las 5:49 de la mañana y su puesta está prevista para las 5:17 de la tarde.

Copeco recomienda que, ante este pronóstico de lluvias vespertinas, la población se mantenga informada a través de los boletines oficiales y tome las precauciones necesarias al transitar por carreteras húmedas en las zonas afectadas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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