¿Busca trabajo en el extranjero? Secretaría de Trabajo advierte sobre posibles estafas

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Trabajo alertó a los hondureños sobre las falsas ofertas laborales en el extranjero y pidió verificar su legitimidad antes de aceptar una propuesta o viajar a otro país, y no suceda como los hondureños que viajaron engañados a Rusia. El subsecretario de la institución, Daniel Discua, advirtió que algunas de estas ofertas terminan en estafas y pueden exponer a los ciudadanos a situaciones que ponen en peligro sus vidas. El funcionario explicó que la Secretaría de Trabajo cuenta con el Programa de Trabajo Temporal en el Exterior, mediante el cual se verifica que las ofertas de empleo sean reales y que las empresas proporcionen información clara sobre las condiciones de contratación.

“Tenemos lo que es el programa de trabajo temporal en el exterior que regula todas estas relaciones laborales que se pueden llevar a cabo entre lo que es un trabajador que aspira a salir al extranjero y los patronos; tenemos un control bastante estricto, verificamos que la oferta laboral sea real, la claridad que ofrece la empresa y los términos bajo la cual viajan los hondureños", explicó. Además, Discua aclaró que los hondureños interesados en trabajar en el extranjero también pueden gestionar oportunidades laborales mediante intermediarios privados, ya que esta actividad no está prohibida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, recomendó revisar cuidadosamente las condiciones de cada propuesta, debido a los riesgos que pueden esconder algunas ofertas. En octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional también alertó sobre ofertas laborales sospechosas que circulan en redes sociales. La institución advirtió que algunas publicaciones prometen salarios atractivos a cambio de viajar al extranjero, pero podrían esconder estafas y exponer a los hondureños a situaciones de riesgo. A través de sus redes sociales, la Cancillería pidió verificar la legitimidad de cualquier oferta de empleo antes de aceptarla. La advertencia cobra especial importancia cuando las propuestas incluyen viajes financiados por terceros o prometen remuneraciones elevadas sin explicar claramente las condiciones de contratación. Entre las recomendaciones de las autoridades figura revisar detenidamente los contratos y los requisitos migratorios antes de viajar. También aconsejaron no firmar documentos redactados en idiomas que los trabajadores no comprendan sin contar con una traducción confiable y asesoría adecuada.

Asimismo, recomendaron tramitar la visa o el permiso de trabajo correspondiente al país de destino antes de emprender el viaje. Las autoridades instaron a la población a no dejarse llevar únicamente por las promesas económicas y a consultar con las instituciones correspondientes para evitar ser víctimas de engaños. De acuerdo con los registros de la Cancillería, al menos 33 hondureños habrían sido víctimas de estas ofertas laborales engañosas en Rusia. De ese grupo, 12 lograron regresar al país, tres permanecen hospitalizados mientras se recuperan de heridas, uno se encuentra como prisionero de guerra y otro está bajo protección de una organización de refugio. Nancy López, directora de Protección al Migrante, explicó que la institución mantiene comunicación con los familiares de los compatriotas desaparecidos para recopilar información, realizar entrevistas y obtener muestras de ADN que contribuyan a las labores de identificación y búsqueda.