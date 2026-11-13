CCIT advierte desafíos en la planificación del presupuesto general

Tegucigalpa, Honduras. El Presupuesto General de la República de Honduras registró un crecimiento acumulado del 809% entre 2002 y 2026, al pasar de 29,021 millones de lempiras a 263,807.1 millones, respectivamente, según un análisis comparativo elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones Económicas (CEIE) de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT). El incremento representa 234,786.1 millones de lempiras adicionales en las finanzas estatales durante las últimas dos décadas, pero el crecimiento del gasto ha estado impulsado principalmente por la expansión burocrática y los compromisos de sueldos y salarios, de acuerdo con el informe. Uno de los hallazgos más relevantes es la evolución del servicio de la deuda pública. Este pasó de 3.823,3 millones de lempiras en 2002 a una proyección de 66.607,8 millones para 2026, lo que representa un incremento del 1.642,2%.

Desde 2014, el pago de la deuda se absorbe recurrentemente alrededor de una cuarta parte del presupuesto nacional, lo que reduce el margen financiero disponible para la inversión productiva.

Educación pierde participación presupuestaria

En el ámbito social, el estudio señala que la Secretaría de Educación ha perdido prioridad relativa dentro del Presupuesto General de la República. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2007, la asignación para educación llegó a representar el 32,5% del presupuesto total. Sin embargo, el indicador cayó al 16% en 2025 y muestra una recuperación al 17,6% para 2026.

Aunque el presupuesto educativo pasó de 6.875,8 millones de lempiras en 2002 a 46.440,2 millones en 2026, su participación porcentual ha disminuido frente a otras obligaciones del gasto público. Por su parte, el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó un 669,6%, al pasar de 4.079,6 millones de lempiras en 2002 a 31.397,4 millones en 2026. Pese al incremento de los recursos, el sistema sanitario continúa enfrentando problemas estructurales, entre ellos el desabastecimiento de medicamentos, la falta de equipamiento tecnológico y la concentración de servicios especializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



Más recursos para seguridad, pero persisten cuestionamientos

En materia de seguridad, la asignación presupuestaria pasó de 1.064,5 millones de lempiras en 2002 a 13.337,2 millones en 2026, equivalente al 5,1% del Presupuesto General de la República.

El informe indica que, en una comparación internacional, Honduras supera a Guatemala, Costa Rica y México en la proporción del presupuesto destinada a este sector. No obstante, el estudio señala que la ciudadanía sigue sin percibir los resultados esperados en materia de seguridad ciudadana, pese al incremento de los recursos asignados. En cuanto a la Tasa de Seguridad Poblacional, la recaudación pasó de 15,4 millones de lempiras en 2011 a una estimación de 5,882 millones para 2026. Cerca del 94% de estos ingresos proviene del sistema financiero. El documento también advierte que, desde 2016, las memorias de la Secretaría de Finanzas (Sefin) dejaron de detallar la ejecución física y financiera de estos fondos, situación que genera cuestionamientos sobre su transparencia.



Predomina la inversión pública indirecta

Otro hallazgo del análisis señala que, entre 2002 y 2026, el 59.1% de la inversión pública se canalizó mediante la modalidad indirecta, mientras que el 40.9% correspondió a inversión directa. Para 2026, el 69.3% del presupuesto de inversión vuelve a orientarse hacia la modalidad indirecta, en contraste con el 52.2% de inversión directa registrada en el ejercicio fiscal anterior.