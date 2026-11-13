Suspensión de despegues en Estados Unidos provoca más de 10 mil retrasos y 1,700 cancelaciones

Washington, Estados Unidos. La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en las comunicaciones ha provocado este viernes más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo. A las 18.30 hora de la costa este (23.30 GMT), unas dos horas y media después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara que los despegues se paralizaron a escala nacional de manera indefinida, la web Flightaware indicaba que más de 10.500 sufren retrasos en Estados Unidos.

Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374). A su vez, FlightRadar24 indicaba en un mensaje en X que las cancelaciones de vuelos «ya superan las 1.700 y siguen aumentando rápidamente» y que la ciudad de Chicago lidera también con 229 vuelos suspendidos. Le siguen dos de Nueva York, LaGuardia (205 cancelaciones) y JFK (189), además del de Atlanta (153) y el de San Francisco (108). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Distintos medios locales y webs de rastreo han confirmado por otra parte que, tras la suspensión, se ha permitido despegar a vuelos que no tenían previsto sobrevolar territorio continental estadounidense, como por ejemplo, aviones que partieron de la costa este con destino al otro lado del Atlántico, o aquellos que volaban a Hawái o a Asia desde aeropuertos en la costa oeste.

Pasajeros en todo Estados Unidos

Aunque aún no hay cifras oficiales, se cree que está suspensión de despegues puede afectar a cientos de miles de pasajeros en todo Estados Unidos.