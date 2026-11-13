Arsa prohíbe importar y comercializar péptidos sin autorización sanitaria

Tegucigalpa, Honduras. La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) prohibió la importación, fabricación, almacenamiento, promoción y comercialización de péptidos que no cuenten con registro o autorización sanitaria vigente en Honduras, según lo establecido en el Acuerdo 602-ARSA-2026.

La institución explicó que la medida busca establecer mecanismos de prevención, control, vigilancia y fiscalización sobre la importación, distribución y venta de estos productos, especialmente aquellos que carecen de autorización sanitaria o representan riesgos comprobados para la salud humana.

La prohibición también comprende la promoción de péptidos en plataformas digitales, como parte de las acciones para controlar su comercialización y evitar que productos no autorizados lleguen a los consumidores.