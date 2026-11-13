Arsa prohíbe importar y comercializar péptidos sin autorización sanitaria

Tegucigalpa, Honduras. La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) prohibió la importación, fabricación, almacenamiento, promoción y comercialización de péptidos que no cuenten con registro o autorización sanitaria vigente en Honduras, según lo establecido en el Acuerdo 602-ARSA-2026.
La institución explicó que la medida busca establecer mecanismos de prevención, control, vigilancia y fiscalización sobre la importación, distribución y venta de estos productos, especialmente aquellos que carecen de autorización sanitaria o representan riesgos comprobados para la salud humana.
La prohibición también comprende la promoción de péptidos en plataformas digitales, como parte de las acciones para controlar su comercialización y evitar que productos no autorizados lleguen a los consumidores.
Para hacer cumplir la disposición, la Arsa coordinará inspecciones con la Administración Aduanera de Honduras, el Ministerio Público y la Policía Nacional en las distintas etapas de la cadena de suministro.
Los productos que no cuenten con autorización y representen un riesgo sanitario serán decomisados y destruidos en el lugar, de acuerdo con el comunicado de la institución.
La agencia advirtió que quienes incumplan la disposición podrán enfrentar multas de hasta el monto establecido en la normativa, además de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.
La Arsa aclaró que la disposición no afecta a los medicamentos legalmente autorizados ni a las demás excepciones contempladas expresamente en la normativa nacional. También habilitó el sitio peptidos.arsa.hn para consultar los péptidos autorizados por la institución.