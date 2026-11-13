¿Qué no se puede grabar en el Paseo Navideño de Comayagua? Anuncian restricciones

San Pedro Sula, Honduras. Los creadores de contenido que realicen grabaciones de carácter político, religioso, homofóbico, discriminatorio u ofensivo dentro del Paseo Navideño de Comayagua podrían enfrentar sanciones y restricciones de acceso, según una advertencia emitida este viernes 13 de noviembre por la Alcaldía Municipal. La disposición fue comunicada por el Departamento Municipal de Justicia, que anunció la prohibición de este tipo de grabaciones en los diferentes espacios habilitados para las celebraciones navideñas. Las autoridades municipales advirtieron que se restringirá el acceso al Paseo Navideño a quienes incumplan estas disposiciones, cuyo propósito, según explicaron, es preservar un ambiente familiar y de sana convivencia.

El comunicado establece que el contenido producido dentro de las instalaciones deberá estar orientado a fomentar los valores, promover la convivencia familiar y resaltar el espíritu navideño. La medida también contempla restricciones para las actividades comerciales. La municipalidad informó que no se permitirá la permanencia de vendedores ambulantes dentro del Paseo Navideño, debido a que se ha destinado un espacio exclusivo para los emprendedores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El documento, firmado por el juez del Departamento Municipal de Justicia, Felipe Antonio Arias, advierte que el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a sanciones conforme a la Ley de Policía y de Convivencia Social. Sin embargo, el comunicado no precisa cuáles serán las multas o sanciones específicas aplicables a cada infracción.

Una Navidad inspirada en la cultura hondureña

Las restricciones se conocen en medio de los preparativos de Comayagua para celebrar la temporada navideña con una decoración inspirada en el proyecto Pueblos con Encanto de Honduras, una propuesta que busca destacar la riqueza cultural y las tradiciones del país. Este año, la municipalidad ha apostado por llenar sus calles de colores vibrantes, utilizando elementos decorativos que evocan la vestimenta tradicional del pueblo lenca, sus textiles artesanales, viviendas y otras expresiones de su identidad cultural. El alcalde Carlos Miranda explicó que la decoración pretende convertir los espacios públicos en una representación de las raíces hondureñas y, al mismo tiempo, fortalecer el atractivo turístico de la ciudad durante las festividades.

“Los espacios que hemos decorado con papel de múltiples colores tienen como propósito resaltar y promover la identidad cultural de nuestros pueblos, especialmente aquellos de origen lenca”, manifestó el jefe edilicio. Miranda añadió que los colores utilizados representan parte de la riqueza histórica y cultural de estas comunidades y reflejan tradiciones que la municipalidad busca preservar y compartir con los visitantes. La propuesta combina las celebraciones navideñas con elementos de la historia y cultura hondureña, mediante una ambientación que pretende ofrecer una experiencia diferente a las familias y turistas.