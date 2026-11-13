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¿Qué no se puede grabar en el Paseo Navideño de Comayagua? Anuncian restricciones

La disposición municipal también prohíbe la permanencia de vendedores ambulantes en el Paseo Navideño, cuya decoración este año rinde homenaje a la cultura lenca y los Pueblos con Encanto de Honduras.

¿Qué no se puede grabar en el Paseo Navideño de Comayagua? Anuncian restricciones

La Villa Navideña de Comayagua luce este año una decoración inspirada en los Pueblos con Encanto de Honduras, con colores y elementos que resaltan la riqueza cultural y las tradiciones del pueblo lenca.

 Foto: cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Los creadores de contenido que realicen grabaciones de carácter político, religioso, homofóbico, discriminatorio u ofensivo dentro del Paseo Navideño de Comayagua podrían enfrentar sanciones y restricciones de acceso, según una advertencia emitida este viernes 13 de noviembre por la Alcaldía Municipal.

La disposición fue comunicada por el Departamento Municipal de Justicia, que anunció la prohibición de este tipo de grabaciones en los diferentes espacios habilitados para las celebraciones navideñas.

Las autoridades municipales advirtieron que se restringirá el acceso al Paseo Navideño a quienes incumplan estas disposiciones, cuyo propósito, según explicaron, es preservar un ambiente familiar y de sana convivencia.

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El comunicado establece que el contenido producido dentro de las instalaciones deberá estar orientado a fomentar los valores, promover la convivencia familiar y resaltar el espíritu navideño.

La medida también contempla restricciones para las actividades comerciales. La municipalidad informó que no se permitirá la permanencia de vendedores ambulantes dentro del Paseo Navideño, debido a que se ha destinado un espacio exclusivo para los emprendedores.

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El documento, firmado por el juez del Departamento Municipal de Justicia, Felipe Antonio Arias, advierte que el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a sanciones conforme a la Ley de Policía y de Convivencia Social.

Sin embargo, el comunicado no precisa cuáles serán las multas o sanciones específicas aplicables a cada infracción.

La Villa Navideña de Comayagua se prepara para recibir a familias y turistas en un ambiente lleno de color y tradición. La alcaldía anunció restricciones y sanciones para quienes incumplan las normas de convivencia.

La Villa Navideña de Comayagua se prepara para recibir a familias y turistas en un ambiente lleno de color y tradición. La alcaldía anunció restricciones y sanciones para quienes incumplan las normas de convivencia.

 (Foto: cortesía)

Una Navidad inspirada en la cultura hondureña

Las restricciones se conocen en medio de los preparativos de Comayagua para celebrar la temporada navideña con una decoración inspirada en el proyecto Pueblos con Encanto de Honduras, una propuesta que busca destacar la riqueza cultural y las tradiciones del país.

Este año, la municipalidad ha apostado por llenar sus calles de colores vibrantes, utilizando elementos decorativos que evocan la vestimenta tradicional del pueblo lenca, sus textiles artesanales, viviendas y otras expresiones de su identidad cultural.

El alcalde Carlos Miranda explicó que la decoración pretende convertir los espacios públicos en una representación de las raíces hondureñas y, al mismo tiempo, fortalecer el atractivo turístico de la ciudad durante las festividades.

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“Los espacios que hemos decorado con papel de múltiples colores tienen como propósito resaltar y promover la identidad cultural de nuestros pueblos, especialmente aquellos de origen lenca”, manifestó el jefe edilicio.

Miranda añadió que los colores utilizados representan parte de la riqueza histórica y cultural de estas comunidades y reflejan tradiciones que la municipalidad busca preservar y compartir con los visitantes.

La propuesta combina las celebraciones navideñas con elementos de la historia y cultura hondureña, mediante una ambientación que pretende ofrecer una experiencia diferente a las familias y turistas.

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Comayagua, reconocida por su patrimonio colonial y sus tradiciones, busca consolidar sus espacios navideños como puntos de encuentro para residentes y visitantes.

En ese contexto, las autoridades municipales insistieron en que las disposiciones anunciadas buscan garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente de respeto, armonía y convivencia familiar.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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