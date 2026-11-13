¿Apagón mundial? A cuatro días del 17 de noviembre, dos fallas tecnológicas sacuden EE UU

San Pedro Sula, Honduras. A cuatro días del supuesto apagón mundial anunciado en redes sociales para el 17 de noviembre, una falla masiva de los servicios de Microsoft volvió a encender las especulaciones sobre una posible interrupción de internet, las comunicaciones y otros servicios esenciales. El jueves 12 de noviembre, miles de usuarios experimentaron problemas para utilizar Outlook, Microsoft 365, Teams y Copilot. La interrupción se extendió durante varias horas y también afectó conexiones utilizadas por herramientas de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic.

La magnitud del incidente alimentó nuevas preguntas en redes sociales: ¿se trata de una falla aislada o tiene relación con la supuesta emergencia del próximo martes? La respuesta, hasta ahora, es que no existe evidencia de una conexión entre ambos acontecimientos. Los reportes de problemas con Outlook alcanzaron aproximadamente 138,000 alrededor de la 1:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Microsoft explicó que parte de sus servidores dejó de responder y comenzó a redistribuir conexiones y reiniciar equipos para recuperar el servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué ocurrirá el 17 de noviembre?

​​​​​​La fecha que circula en redes coincide con una actividad real, pero no con el apagón anunciado en los mensajes virales. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos. El ejercicio está programado para las 2:20 de la tarde, hora del este, equivalente a la 1:20 de la tarde en Honduras. Su propósito será comprobar el funcionamiento de los mecanismos que transmiten advertencias oficiales por radio y televisión. No contempla suspender la electricidad, internet ni las operaciones bancarias.

La versión del supuesto apagón mundial comenzó a circular a finales de octubre y fue incorporando nuevas afirmaciones: tres días sin electricidad, una desconexión de internet por meses, ataques informáticos y hasta un supuesto reinicio de cuentas bancarias. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada con pruebas técnicas u órdenes oficiales. Las recomendaciones europeas para almacenar suministros durante 72 horas también han sido utilizadas para reforzar la teoría, aunque forman parte de estrategias generales de preparación ante distintas emergencias. La caída de Microsoft demuestra que las grandes plataformas tecnológicas pueden sufrir interrupciones de considerable alcance. Lo que no demuestra es que exista un apagón mundial programado para el 17 de noviembre.