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Explosión por fuga de gas en Argentina deja un muerto y 30 heridos

La fuerte explosión causó una llamarada de varios metros y severos daños a locales comerciales de la zona

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 16:07 -
  • Agencia EFE
Explosión por fuga de gas en Argentina deja un muerto y 30 heridos

En el video difundido se observa a miembros del Cuerpo de Bomberos tratando de apagar el incendio.

 Foto: cortesía

Buenos Aires, Argentina. Una persona murió y treinta resultaron heridas en una explosión por un escape de gas este viernes en una localidad de la periferia sur de Buenos Aires, un siniestro por el que fueron detenidos dos directivos de la empresa encargada de las refacciones que se realizaban en el lugar, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo en una zona céntrica de la localidad de Remedios de Escalada, dentro del municipio de Lanús (unos 15 kilómetros al sur de la capital argentina), mientras se realizaban tareas de mantenimiento de los gasoductos.

Una persona murió en el lugar de los hechos, mientras treinta resultaron heridas y dos permanecen desaparecidas, según informó el Municipio de Lanús.

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"La información recabada indica que en el lugar se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por MetroGAS llamada Exgadet, la cual realizaba tareas de renovación de redes y en una de las maniobras con una máquina tuneladora dañaron el caño de la red de distribución", informó el Municipio de Lanús.

Según confirmó MetroGAS, la rotura del caño habría sucedido más de una hora antes de la explosión .

"Ante el incidente, el personal de la empresa, en lugar de llamar a los Servicios de Emergencia y activar el protocolo pertinente, optó por informarlo al servicio de emergencias interno de MetroGAS, habiendo perdido un tiempo muy valioso para realizar la evacuación de la zona", informó el Municipio de Lanús.

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Por esta razón, el fiscal a cargo de la causa solicitó la detención de dos directivos de la empresa.

La explosión provocó una llamada de varios metros y severos daños a locales comerciales de la zona, aunque todavía no se ha determinado el alcance total del perjuicio.

De los treinta heridos, trece permanecen en observación y diez fueron dados de alta, mientras todos los vecinos fueron evacuados y los operativos continúan en la zona.

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Agencia EFE
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