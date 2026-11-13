Masacre en Guatemala deja cinco muertos, tres heridas y un secuestrado

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Una nueva masacre en Guatemala dejó este viernes al menos cinco muertos y tres mujeres heridas en el municipio de Zacapa, ubicado al este de la capital, en un ataque cometido por un grupo fuertemente armado que además secuestró a un hombre en la zona. Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que el ataque se produjo en la comunidad El Tocino, en la aldea La Majada, a unos 150 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala. Las fuerzas públicas informaron que "al llegar al lugar fueron recibidos a disparos por hombres con ropas de camuflaje y pasamontañas que se movilizaban en una decena de vehículos", detalló la entidad policial en su informe preliminar.

En la escena fallecieron cuatro hombres y una mujer (todos civiles), tres de ellos acribillados en el interior de un microbús. Asimismo, tres mujeres heridas a balazos fueron ingresadas a un hospital de la zona, mientras la Policía rastrea el área cercana a un río para dar con el paradero del hombre raptado. El Ministerio Público (Fiscalía) confirmó que su personal procesa la escena para recolectar indicios balísticos y determinar la identidad de los fallecidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La identificación de las víctimas, la relación de los hechos entre sí y las circunstancias del caso forman parte de la investigación en curso", detalló el ente investigador.