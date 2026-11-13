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Masacre en Guatemala deja cinco muertos, tres heridas y un secuestrado

Las fuerzas públicas informaron que al llegar al lugar fueron recibidos a disparos por hombres con ropas de camuflaje y pasamontañas

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 11:55 -
  • Agencia EFE
Masacre en Guatemala deja cinco muertos, tres heridas y un secuestrado

Este atentado se suma a la matanza registrada a finales de septiembre en el vecino municipio de Huité.

 Imagen generada con IA

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Una nueva masacre en Guatemala dejó este viernes al menos cinco muertos y tres mujeres heridas en el municipio de Zacapa, ubicado al este de la capital, en un ataque cometido por un grupo fuertemente armado que además secuestró a un hombre en la zona.

Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que el ataque se produjo en la comunidad El Tocino, en la aldea La Majada, a unos 150 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala.

Las fuerzas públicas informaron que "al llegar al lugar fueron recibidos a disparos por hombres con ropas de camuflaje y pasamontañas que se movilizaban en una decena de vehículos", detalló la entidad policial en su informe preliminar.

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En la escena fallecieron cuatro hombres y una mujer (todos civiles), tres de ellos acribillados en el interior de un microbús. Asimismo, tres mujeres heridas a balazos fueron ingresadas a un hospital de la zona, mientras la Policía rastrea el área cercana a un río para dar con el paradero del hombre raptado.

El Ministerio Público (Fiscalía) confirmó que su personal procesa la escena para recolectar indicios balísticos y determinar la identidad de los fallecidos.

"La identificación de las víctimas, la relación de los hechos entre sí y las circunstancias del caso forman parte de la investigación en curso", detalló el ente investigador.

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El departamento (provincia) de Zacapa atraviesa un repunte de la violencia armada, en una región considerada por las autoridades como un punto clave para las operaciones del crimen organizado.

El pasado 6 de noviembre, el diputado guatemalteco por ese departamento Julio César Portillo Paz, de 36 años, y tres agentes policiales de su escolta murieron tras ser emboscados por hombres armados en el municipio de Río Hondo, en la misma provincia.

Este atentado se suma a la matanza registrada a finales de septiembre en el vecino municipio de Huité, donde un grupo armado ejecutó a ocho personas en un hecho bajo reserva judicial. Con lo ocurrido este viernes en El Tocino, la región suma tres matanzas registradas en menos de dos meses.

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