Gobierno de Trump restringe ayuda de vivienda a familias con indocumentados

Los Ángeles, Estados Unidos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publicó este jueves la norma definitiva que restringirá el acceso a asistencia federal para la vivienda a familias con miembros indocumentados, como parte de la cruzada del Gobierno del presidente Donald Trump para impedir que los extranjeros sin estatus legal reciban beneficios públicos.

La medida revisa la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que restringe el acceso a la asistencia habitacional financiada por el Gobierno federal, calculando en la ciudadanía y el estatus migratorio.

En concreto, la nueva norma exige la verificación de la ciudadanía estadounidense o del estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia bajo los programas sujetos a esta normativa, independientemente de su edad.