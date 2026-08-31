Trump amplía deportaciones a terceros países enviando a cubanos o afganos a África

Washington, Estados Unidos. El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ampliado en la última semana y media las deportaciones de inmigrantes a terceros países, enviando a personas de nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense, afgana, iraní, nepalí o turca a países africanos, según documentos obtenidos por la cadena NBC News.

El material muestra que en los últimos 10 días Washington envió en tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a más de 100 inmigrantes a ocho países africanos; Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

Entre las personas en ese vuelo había ciudadanos de algunos países africanos, pero los documentos muestran que ninguno de los deportados fue enviado a un país del que era originario.