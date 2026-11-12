Corte confirma orden de captura contra Ebal Díaz por caso "Casas contenedores"

Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia confirmó la orden de captura contra Ebal Jair Díaz Lupián, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, por su presunta vinculación con el caso de corrupción relacionado con el proyecto habitacional Residencial Morazán, conocido como “casas contenedores”. La investigación del Ministerio Público señala que el proyecto tenía como objetivo beneficiar a unas 10,000 familias hondureñas, pero habría ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a los 294 millones de lempiras. La iniciativa estaba vinculada con la construcción de viviendas para personas afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron Honduras en 2020. Sin embargo, las obras no cumplieron con el propósito anunciado y el proyecto quedó bajo investigación por presuntas irregularidades.

En julio de 2024, el fiscal general Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal contra Díaz y otros 14 exfuncionarios relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos. El Ministerio Público solicitó entonces órdenes de captura a nivel nacional e internacional y alertas migratorias para los señalados.

Casas contenedores