Más de 23 centros educativos de Cortés reciben fondos para mejorar sus instalaciones

San Pedro Sula, Honduras. Más de 23 centros educativos de primaria y secundaria del departamento de Cortés recibieron este miércoles un apoyo económico superior a los 2.3 millones de lempiras, como parte de las actividades del segundo día del programa Congreso Nacional en Tu Ciudad, desarrollado en San Pedro Sula.

La entrega fue encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto con los diputados del departamento de Cortés, quienes hicieron entrega de cheques simbólicos a representantes de los centros educativos beneficiados.

El apoyo consiste en un subsidio de 100,000 lempiras para cada institución, destinado a contribuir con sus necesidades y mejorar las condiciones en las que reciben clases los estudiantes.

"Son más de 20 escuelas donde el Congreso Nacional, junto con los diputados de Cortés, están entregando este subsidio de 100,000 lempiras a cada uno", manifestó el secretario legislativo, Carlos Ledezma.

La actividad se desarrolló durante la sesión del Congreso en Tu Ciudad, que comenzó el martes y continuó este miércoles en San Pedro Sula, con la participación de representantes de distintos partidos políticos.