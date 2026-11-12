  1. Inicio
  2. · San Pedro

Más de 23 centros educativos de Cortés reciben fondos para mejorar sus instalaciones

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto con los diputados de Cortés, entregó subsidios de L100,000 a más de 23 centros educativos de primaria y secundaria

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 16:05 -
  • Laura Amaya
Más de 23 centros educativos de Cortés reciben fondos para mejorar sus instalaciones

Los fondos entregados por el Congreso Nacional permitirán a las escuelas atender necesidades de infraestructura y mejorar sus espacios educativos.

 Foto: Yoseph Amaya/ LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Más de 23 centros educativos de primaria y secundaria del departamento de Cortés recibieron este miércoles un apoyo económico superior a los 2.3 millones de lempiras, como parte de las actividades del segundo día del programa Congreso Nacional en Tu Ciudad, desarrollado en San Pedro Sula.

La entrega fue encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto con los diputados del departamento de Cortés, quienes hicieron entrega de cheques simbólicos a representantes de los centros educativos beneficiados.

El apoyo consiste en un subsidio de 100,000 lempiras para cada institución, destinado a contribuir con sus necesidades y mejorar las condiciones en las que reciben clases los estudiantes.

"Son más de 20 escuelas donde el Congreso Nacional, junto con los diputados de Cortés, están entregando este subsidio de 100,000 lempiras a cada uno", manifestó el secretario legislativo, Carlos Ledezma.

La actividad se desarrolló durante la sesión del Congreso en Tu Ciudad, que comenzó el martes y continuó este miércoles en San Pedro Sula, con la participación de representantes de distintos partidos políticos.

Con 200 becas y L500,000 se estrena el Primero de Mayo como colegio técnico

Entre los centros educativos que recibieron el apoyo figuran la escuela Constantino Rivera, de San Francisco de Yojoa; Victoriano López y Junior Burbara, de San Pedro Sula; Mixta Minerva, de Potrerillos; José Cecilio del Valle, de Choloma; y Ramón Amaya Amador, de La Lima.

Los centros educativos beneficiados destinarán los fondos recibidos a realizar mejoras en sus instalaciones y atender necesidades de infraestructura.

Los centros educativos beneficiados destinarán los fondos recibidos a realizar mejoras en sus instalaciones y atender necesidades de infraestructura.

 (Foto: Yoseph Amaya/ LA PRENSA)

También fueron incluidos centros de Puerto Cortés, como la escuela República de Chile; de San Manuel, la Julio Reyes Caballero; de Villanueva, la Gualberto Barahona; y de Omoa, la José Cáceres.

De igual manera, recibieron el beneficio el Centro Básico Educativo Héctor Virgilio Barahona, de Pimienta; el CEB República de Guatemala, de San Antonio de Cortés; y el Instituto Gubernamental Canadá, de Santa Cruz de Yojoa.

Otros establecimientos favorecidos son los centros de educación básica Aplicación Musical, Ideal y Nuevo San Juan, de La Lima; así como el Oswaldo López Arellano, de Choloma.

IB32559089

La lista también incluye a los centros educativos San Martín de Porres, Rodolfo Irías Navas, 1 de Febrero, Fundación Amor y Vida, Manuel de Jesús Subirana, La Gran Familia y Franklin D. Roosevelt, ubicados en distintos municipios de Cortés.

La entrega forma parte de las actividades del Congreso Nacional en Tu Ciudad, iniciativa que trasladó las sesiones y actividades del Poder Legislativo a San Pedro Sula.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias