Italia le pega duro a Francia y pone el grupo al rojo vivo: tabla posiciones Nations League

Milán, Italia.

Sin Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, la Selección de Francia de Zinedine Zidane sufrió este jueves su primera derrota de la UEFA Nations League tras perder por 3-1 contra Italia en San Siro, un resultado que coloca a la Azzurra en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo A del certamen. Acá los datos de Sofascore del juego. Los franceses se adelantaron en el marcador tras un grave error de Gianluigi Donnarumma. El portero italiano regaló el balón en la salida, se lo dejó en bandeja a Michael Olise que eludió una marca y sacó un riflazo con la derecha para superar al meta local a los 10 minutos del duelo de la quinta jornada. Italia fue de menos a más. Hizo ver mal a Francia que se desconectó del partido viendo como la selección italiana le remontaba el encuentro con un doblete de Francesco Pio Esposito y un tanto de Davide Frattesi.

En el minuto 25, gran jugada de Nicolò Cambiaghi superando a Malo Gusto -que tu un partido para el olvido y provocó un penal-, ganó la línea de fondo y puso el 'pase de la muerte' para que Pio Esposito pusiera el pie y marcara el gol del empate ante Mike Maignan, desatando la euforia azzurra en el histórico estadio de Milán. Pio Esposito fue el gran protagonista del partido. Después de emparejar los cartones, tuvo una oportunidad inmejorable para el 2-1, pero falló un penal en el 59'. Le pegó con la derecha muy fuerte y el balón se fue a un lado de la portería francesa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Eran los mejores momentos de Italia en el partido y así encontró la remontada. En el 62', Nicolò Barella le robó la pelota a Olise, abrió a la izquierda para Federico Dimarco que puso el centro y Davide Frattesi con un zurdazo colocó el segundo de los italianos. Un golazo. Pio Esposito iba a tener su revancha desde los doce pasos y esta vez no falló. El delantero del Inter de Milán marcó con la derecha su doblete ante Maignan en el 75' y selló la victoria de la Azzurra de Roberto Mancini.