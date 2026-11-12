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Arda Güler brilla con golazo espectacular, pero Turquía sufre remontada ante Bélgica

Bélgica le remontó a Turquía pese al golazo de Arda Güler y quedó cerca de los cuartos de final de la Nations League.

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 14:30 -
  • Agencia EFE
Estambul, Turquía.

El gran partido de Arda Güler, líder de su selección y el más destacado del partido, ensalzado por un espectacular gol, no bastó a Turquía en el debut de Sergen Yalcin como seleccionador para lograr sus primeros puntos y evitar la derrota ante Bélgica (1-2) y el descenso de categoría en la UEFA Nations League.

Turquía ha perdido los cinco partidos que ha disputado. Le resta visitar a Francia en la última jornada de la fase de grupos, pero su destino está escrito después de caer en el Gursel Aksel Stadium de Izmir.

Todo lo contrario que Bélgica, que salió victoriosa del compromiso y superó provisionalmente en la tabla a Italia, que se enfrenta en esta quinta fecha a Francia, líder del cuarteto.

Así fue el golazo de Arda Güler

Así fue el golazo de Arda Güler

El conjunto que entrena el neerlandés Marc Van Bommer completó su remontada en tres minutos impulsado por el desequilibrio del extremo Jeremy Doku y el acierto de Kevin De Bruyne y de Charles de Ketelaere. Los 'Diablos Rojos' se jugarán su destino y el pase a cuartos de final en la última jornada, con la visita de Italia el domingo.

Güler sobresale en Turquía, pero su talento no encuentra el acompañamiento de sus compañeros. Un golpe franco lejano, en parábola, por la escuadra derecha del meta del Manchester United, Senne Lammens, a los veinte minutos, puso por delante al conjunto de Yalcin en su debut como seleccionador en sustitución del italiano Vincenzo Montella.

Pero al borde de la media hora y en tres minutos Bélgica desnudó la defensa de su rival y dio la vuelta a la situación. En el minuto 27, una gran acción de Doku que terminó con un centro desde la izquierda encontró en el corazón del área a De Bruyne, que, sin oposición, batió a Ugurcan Cakir.

Kevin De Bruyne y Charles de Ketelaere fueron los autores de los goles de la remontada de Bélgica.

Kevin De Bruyne y Charles de Ketelaere fueron los autores de los goles de la remontada de Bélgica.

 (FOTO: UEFAEURO)

A la media hora, la zaga otomana quedó en evidencia, con el balón de un lado al otro del área que acabó con un pase de Maxim de Cuyper a Charles de Ketelaere, que cerca del meta marcó el segundo.

Güler lo intentó en acciones individuales y disparos lejanos, pero no encontró otro gol. Turquía volvió a perder y acabará última, descendido a la Liga B de la UEFA Nations League. Bélgica amplió sus miras y tiene a tiro los cuartos de final.

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Agencia EFE
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