Trump descarta acuerdo con Irán y pide a Vance centrarse en la corrupción

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país ya no necesita un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán, y pidió al vicepresidente, JD Vance , que se enfocara en investigar la "corrupción" doméstica tras informes de que su "número dos" considera retomar el diálogo con Teherán.

"Le he pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social, días después de una devastadora derrota republicana en las elecciones de medio mandato. El mandatario cargó contra estados como Minesota, California, Illinois y otros donde los demócratas alcanzaron arrolladoras victorias que les darán el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero y les permitieron recuperar varios gobiernos locales.

Trump afirmó, sin pruebas, que esos territorios "están mal gestionados y son un desastre marcado por la corrupción" y agregó que el presupuesto del país "podría equilibrarse rápidamente si se pone fin a esta actividad delictiva a gran escala". "¡La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata! No necesitamos un acuerdo con Irán, esos tiempos ya quedaron atrás. ¡Tenemos su dinero, cientos de millas de millones de dólares, y tenemos su estrecho!", dijo en referencia al estrecho de Ormuz , cuyo tráfico ha sido interrumpido por Irán en represalia por los ataques. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse