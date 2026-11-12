Trump amenaza con doblar los aranceles a México si no detiene a caravanas migrantes

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense.

Trump insistió en su red Truth Social que después de la derrota de su partido en las recientes elecciones legislativas "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", conformadas por "personas que varios países no quieren".