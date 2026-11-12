Espinel sobre la polémica con Olancho: “Me da tristeza ganar tres puntos así”

San Pedro Sula, Honduras.

Eduardo Espinel ofreció este jueves una extensa y picante rueda de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento del Olimpia para hablar sobre lo sucedido contra Olancho FC el pasado sábado en el Estadio Nacional. El técnico de los albos atizó contra los encargados porque considera que se ha tardado demasiado tiempo para dar una resolución final sobre la retirada de Potros del partido, aunque sostiene que no le sorprende y le da "tristeza" ganar los tres puntos desde la mesa. También se refirió a los supuestos amaños de partidos en Liga Nacional y dio detalles de cómo podría mejorar el fútbol hondureño a través del FVS.

"Buenos días, bienvenido a todos a nuestro complejo. Es un placer, como siempre, recibirlo y dialogar un poquito de fútbol, que en definitiva es lo que nos apasiona. Primero, en cuanto al parón que estamos viviendo por la fecha FIFA, tratando de trabajar con el grupo que nos quedó, tenemos nueve jugadores menos, con los de la U17, que son seis, más los tres jugadores que están afectados por la selección mayor. Vamos trabajando, también aprovechando la oportunidad de otros chicos, que también están trabajando para seguir evaluando lo que venimos haciendo. Pero en línea general, tratando de recondicionar el equipo desde el punto de vista físico. Y en ese sentido, venimos trabajando bien. Esperemos terminar una buena semana, que la verdad que empezó muy buena en cuanto a la pre-exposición de los jugadores". Todavía no hay una resolución final y no le han entregado los puntos a su equipo Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Me sorprende. Me sorprende porque en situaciones normales eso tendría que estar ya definido. No me sorprende por las cosas que estamos viviendo acá. Ahora me entero también que mañana tiene que ir un jugador a declarar de Olimpia. Una cosa que Olimpia no tiene nada que ver en esto. Y tiene que ir a San Pedro Sula a declarar y se pierde un día de entrenamiento, aparentemente. Entonces es algo que es ilógico. Es ilógico, nos afecta en el trabajo. Hay algo que es tan claro de ver un reglamento, y de acuerdo a los acontecimientos que se dieron, que todos lo vimos, está muy claro el reglamento como es. No importa el club que sea, le hubiera tocado a Olimpia haber tomado esa decisión y tiene que ser en base al reglamento definirse. Porque cada uno que toma una postura fuera del reglamento sabe que al tomarla o cuando nos equivocamos, sabemos que si nos equivocamos vamos a tener consecuencias. Y esto es así. Se ha dilatado mucho, creo que no le hace bien. Deja un montón de conjeturas cada hora que pasan. Pero creo que esto ya tiene que estar definido por el bien de todos. Y porque sea cristalino. En ese sentido nosotros no podemos hacer nada, porque vuelvo a repetir: no somos parte, solamente tenemos que seguir trabajando. Pero claro, en definitiva, lo único que esto deja es un manto de incertidumbre que no le viene haciendo bien allá al fútbol por todas las cosas que están pasando. Esperemos a ver cómo se acontece eso y qué resoluciones se toman. Pero también los paso a seguir después".

¿Qué futbolista debe citar en San Pedro Sula? "El jugador que tiene que declarar es Jorge Benguché. Está citado para declarar. Cualquier jugador de Olimpia no tiene nada que ver en la situación. Olimpia quería jugar el partido. Acá hay un tema que tiene que ver el Tribunal de Disciplina con el equipo, en este caso, que podría haber sido otro equipo, pero tocó al equipo que enfrentamos y punto. Todo se vio y hay documentos, imágenes de lo que pasó. Y entonces estar haciendo perder a un jugador profesional, hacer kilómetros, cuatro horas de viaje, que tiene que irse hoy para estar a las 10 de la mañana. Esperemos que se pueda hacer por Zoom, lo estamos tratando, pero no tiene sentido. Es algo que perjudica al profesional, que pierde un día de trabajo, nos perjudica a nosotros. Vuelvo a repetir, cuando no tenemos nada que ver. Nosotros lo único que queremos es jugar al fútbol, queríamos jugar y queremos seguir trabajando para jugar al fútbol. Hay denuncias y expresiones de amaño de partido por parte de un directivo. Menciona que el Olimpia-Juticalpa (8-0) estuvo amañado "Tristeza. Si hay sospecha, hay que investigar. Porque en definitiva está manchando a todos los que estamos involucrados. Yo tengo la conciencia tranquila, como los jugadores tienen la conciencia tranquila, y si un jugador ha cometido un error, y es cierto lo que se habla, tiene que haber pruebas, y seguramente, como le digo, si hay que cometer un error tiene que cumplir consecuencias. Entonces, yo llamo a aquellos que pueden investigar, que investiguen, y aquellos que denuncian. Mañana puedo ser yo, cualquier otro, presentemos pruebas, el que denuncia tiene que presentar pruebas, y si es así, hay que erradicarlo totalmente. No solamente esa sospecha, como ahora hay, que alguno sale a hablar, no solamente pasa acá, pasa en un montón de lugares, en el fútbol europeo, un montón de situaciones, han pasado, y siempre con pruebas han habido afectados. Si hay pruebas acá, hay que investigar. No puede mancharse la reputación de muchos profesionales o poner todo en la bolsa, cuando por ahí no hay pruebas, y eso deja muchas cosas colgadas a interpretación de aquellos que lo escuchan".

"Ya proclamaron al campeón de Honduras", dijo el presidente de los Potros, Samuel García. Y ya había pasado algo similar con el DT de Cartaginés, quien aseguró que a Olimpia le pitan todo "Ustedes saben bien que nunca he hablado de otra persona, yo hace dos años que estoy acá, y nunca hablo de otra persona, nunca hablo de otro colega. Sí, hay gente que habla de mí sin conocerme. Se ve que quieren protagonismo. Yo nunca voy a contestar, ni voy a hablar de colegas porque vengo de una escuela de una formación de ética que, gracias a Dios, la escuela donde estudié, donde me preparé, nos hacen ver que la ética y el respeto están por encima de cualquier resultado deportivo o de cualquier declaración. Cada uno puede decir lo que quiera, pero siempre con el respeto. No sé qué dijeron de Olimpia. Lo de Cartaginés me acuerdo. Lo de ahora no sé. Pero esto, lo he dicho muchas veces, es un verso, es una frase hecha, como hay tantas en el fútbol, para justificar la mediocridad y no poder alcanzar el éxito que tiene Olimpia. En base al trabajo, en base a la inversión ¿Ustedes se imaginan a Olimpia si no estuviera jugando en la Liga de Honduras? ¿Lo que sería esto? ¿Con todo lo que ha aportado Olimpia en su historia? Es más fácil destruir, destruir aquel que siempre pelea cosas importantes en base al trabajo, al esfuerzo y la inversión. Para emparejar a esos mediocres que por ahí quieren intentar o emparejar a lo que ha sido la historia de Olimpia, que nunca lo van a hacer, por supuesto, nunca van a llegar. Entonces, mejor traerlo para abajo. Esa es la mediocridad, traerlo para abajo a la altura de la mediocridad. Cuando estamos todos a la altura de la mediocridad, estamos conformes porque podemos pelearla. Ahora, cuando nos sentimos inferior, me sumo, me ha pasado y después me ha hecho reflexionar. Cuando nos sentimos inferior, queremos que aquel que está triunfando... por envidia, por fracasado, por falta de autoestima, por poca capacidad para lograr cosas. Aparte de los triunfos y el éxito de una institución no se logran solamente, como dicen, porque lo favorezcan. Hay que invertir, como se invierte en un complejo. Hay que trabajar con los jóvenes, como se trabaja hoy acá y como han salido muchos jóvenes de Olimpia. Hay que tener un staff que trabaje todos los días en su área para potenciar el proyecto deportivo. Entonces, si fuera fácil solamente ganar campeonatos, ganar partidos, es porque te favorecen, 41 torneos o 40, como tienen locales y hay un torneo internacional de Olimpia, yo no creo que pueda ser porque lo hicieron los árbitros. Yo creo que debe haber un trabajo y grandes jugadores que hicieron la historia. Yo estoy convencido que ante la mediocridad y sentirse inferior, lo primero es tratar de destruir a aquel que triunfa". ¿Se arrepiente cuando dijo que la Primera División de Honduras es amateur? Hay un sector de la prensa que le la da razón porque vimos un equipo que no quiso seguir jugando, pero hay otro sector que lo ataca. ¿Cómo se siente que ganará el partido desde la mesa? "Ustedes saben, yo a la prensa escucho poco, miro poco o casi nada. Cada uno y está bueno que cada uno tenga la libre expresión porque es algo tan maravilloso decir lo que uno piensa. Hay países en que no se pueden decir las cosas. Y ustedes como prensa pueden decir lo que quieran. A mí lo que por ahí me molesta a veces cuando el comentario va sobre algún interés propio que no le conviene decir ciertas cosas. Yo siento a veces que hay gente que no le conviene decir algunas cosas como esto del tema reglamento. Yo no estoy hablando de los tres puntos acá en el tema de... Para mí es muy triste ganar tres puntos así. Es muy triste. Si me tocara al revés perder tres puntos en una mesa o en un dictamen, es muy triste. Yo no me siento orgulloso de ganar tres puntos así. Lo que sí hay que aplicar al reglamento, sean los tres puntos, sean las sanciones que sean, porque en definitiva, si no respetamos la regla y la FIFA lo dice, vayan al artículo donde está cuando un equipo no quiere jugar al fútbol o se retira o no quiere participar del encuentro. Acá no hay que investigar nada. Después estaremos de acuerdo o estarán de acuerdo los que por ahí piensan diferente. Pero yo cuando pensé diferente, no pensé desde el fanatismo, sino desde la objetividad. Acá yo me equivoqué y merezco que me den esta pena. Yo me equivoqué en algún momento, me dieron partidos de suspensión y no salí a llorar que estaban equivocados. Acepté, me equivoqué y tengo que aceptar el reglamento. Hay que aceptar el reglamento. Es tan claro el reglamento, es tan claro que de un día para el otro ya se podría haber hecho a no ser que haya un desconocimiento del reglamento.

Vuelvo a repetir. A mí no me interesan tanto los tres puntos, ganarlos es muy triste. A mí me interesa que haya un fallo para seguir adelante y que quede un precedente en aquel equipo que se quiera ir de un campo de juego, sabe lo que le va a tocar. Y si acá el reglamento es diferente, a nivel interno, se irá después a FIFA. Porque en definitiva la que rige el fútbol es la FIFA. Pero muchas vueltas, muchas vueltas. Yo respeto todas las opiniones que cada uno pueda opinar y defender sobre lo que vio dentro del campo de juego. Porque hay muchos temas de interpretación. Algunos interpretarán que hay una jugada que se tenía que haber visto donde está totalmente fuera del reglamento, pero a lo mejor es porque lo hace del desconocimiento legal. Y eso es grave. Eso es muy grave. Ser partícipe de algo. Jugar al fútbol, jugar a las cartas. El no saber el reglamento es muy grave. Si estás participando en un evento, en este caso fútbol. Después nos quejemos si tomamos medidas, como se tomaron el otro día. Y aparece un reglamento donde ampara en contra de ese comportamiento. Y hay que aguantar. Yo si le hablo mal a un árbitro y me expulsa, o alguno de ustedes lo trato de que son deshonestos o algo, ustedes están en el derecho de poder hacerme una denuncia porque la verdad tengo que comprobar. o viceversa. Entonces, después que digo algo y después que actúo de una manera, tengo que esperar las consecuencias del punto de vista reglamentario y me toquen. Acá se está demorando mucho en una situación que para mí es muy sencilla. Pero bueno, allá los que están en este momento resolviendo la situación, no sé de qué punto de vista lo están mirando. Y vuelvo a repetir: la crítica contra Olimpia va a ser siempre por lo que genera. Pero basta. Basta. Y basta de hablar de Olimpia. Yo veo que hay una conferencia prensa y todos hablando de Olimpia cuando tendrían que hablar de su propio problema. Yo hace dos años que estoy acá y nunca hablé ni de un equipo contrario, ni de un colega contrario, ni de un presidente contrario. Porque no corresponde. El respeto está por encima, al menos de nuestros principios. Y no se gana nada. No se gana nada el querer destruir o el querer opinar sobre la otra persona, más allá de que está el derecho. Pero si se opina, se opina con argumentos. Yo veo que acá critican por decir algo. El fútbol de Honduras, por ahí sale uno diciendo que es un desastre, y queda esa frase suelta. Yo si opinaría eso, tendría que decir que el fútbol no es un desastre. Para mí, habría que dar la solución también. A ver qué solución tengo yo para decir eso, para mejorar. Para mí tendría que mejorar esto, esto, y esto como lo he dicho. Cuando dije que por dos años no se iba a ir al Mundial, no se olviden, lo dije. Lamentablemente me han dado la razón, amateur, pero no le digo de la desconformidad, porque yo soy parte de acá, lo digo desde que a ver si alguien escucha para poder mejorar. Lamentablemente, todo lo que estoy diciendo se está dando y no porque yo tenga la verdad ni sepa más, porque a lo mejor soy el entrenador que sabe menos. Hay mejores entrenadores acá. Pero sí tengo experiencia de haber estado en cuatro países diferentes, con idiosincrasia diferentes, donde los reglamentos son diferentes y eso te va dando ciertas cosas para pensar que acá se pueden hacer cosas mejores. Entonces, cuando no se hacen, yo ya voy pronosticando el futuro. Ojalá que me equivoque y que el próximo Mundial esté a Honduras. Soy el primero en salir y si hay que salir a festejar, pero de la forma en que se está trabajando, es difícil".