Nohelia García estalla por lo ocurrido en el Olimpia vs Olancho: "Exigimos transparencia"

Olancho, Honduras.

La polémica arbitral y el prematuro desenlace del choque entre Olimpia y Olancho FC en el Estadio Nacional siguen generando un enorme revuelo en la Liga Nacional. A través de un video difundido en las plataformas oficiales de la institución pampera, la presidenta del club, Nohelia García, rompió el silencio para fijar una postura firme y denunciar las irregularidades ocurridas durante y después del compromiso deportivo. En su intervención, la titular del conjunto olanchano comenzó señalando la falta de comunicación previa en la nómina de los colegiados designados para impartir justicia. "Como presidenta del equipo Olancho FC, quiero manifestar algunas inquietudes que surgen a raíz de los acontecimientos que se dieron en el encuentro deportivo contra el Olimpia el día sábado 7 de noviembre. Primero, nos preocupa que habiéndose designado oficialmente al señor Selvin Brown como cuarto árbitro, el día del encuentro se presentara Belkis Flores en su lugar, sin que nuestra institución recibiera ninguna notificación o explicación por dicho cambio", expuso.

La máxima dirigente prosiguió su reclamo enfocándose en la falta de uso del sistema de revisión tecnológica durante una acción clave dentro del área rival. "Segundo, nos preocupa profundamente la actuación arbitral y la aplicación del protocolo FVS, particularmente en la jugada del claro penal cometido contra nuestro jugador Jerry Bengtson. Nuestro cuerpo técnico solicitó formalmente la revisión de dicha acción entregando la tarjeta correspondiente dentro del tiempo reglamentario y cumpliendo con el procedimiento establecido. Sin embargo, pese a haber ejercido nuestro derecho de manera oportuna, la solicitud se nos fue denegada, precisamente por la cuarta árbitra, Belkis Flores", cuestionó la mandataria.

Asimismo, la representante de los Potros argumentó que la jugada del tanto de la igualdad merengue debió haber sido analizada minuciosamente por las autoridades del encuentro. "Tercero, igualmente cuestionamos lo sucedido en la jugada que dio origen al gol del empate del Club Olimpia Deportivo, precedida por un saque de banda cuya ejecución generó controversia. Consideramos que al tratarse de una acción que terminó en gol, correspondía verificar su legalidad conforme a los procedimientos de revisión aplicables. Nuestra institución solicitó nuevamente la revisión, pero tampoco fue atendida. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se permitió verificar una jugada que tuvo incidencia directa en el resultado del encuentro?", reprochó. El punto de mayor indignación para la directiva fue la determinación abrupta tomada por el silbante principal de dar por concluido el choque antes del tiempo reglamentario. "Pero lo más preocupante es la decisión del árbitro central, Armando Castro, de suspender definitivamente el encuentro. Nuestro cuerpo técnico y jugadores únicamente solicitaban que se realizara la revisión correspondiente y que una vez determinada la validez o la invalidez del gol, el partido continuara con normalidad, independientemente del resultado de dicha revisión. Sin embargo, ante nuestra insistencia y la negativa del árbitro a revisar la jugada, este decidió suspender definitivamente el encuentro, aun cuando ambos equipos permanecían en el terreno de juego y existían las condiciones para continuar", argumentó la máxima autoridad del Olancho FC. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, Nohelia García hizo un llamado categórico exigiendo explicaciones formales a los entes disciplinarios del balompié hondureño. "Como institución exigimos una investigación objetiva, explicaciones claras y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Olancho FC no pide favores ni privilegios arbitrales. Exigimos transparencia, igualdad de condiciones y respeto a los reglamentos. Porque el respeto a las autoridades debe ser recíproco. Y defender nuestro derecho no es faltar el respeto, es exigir que se respete también a nuestra institución", aseveró contundentemente.