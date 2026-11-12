Trasladan a más de 150 reos a Támara desde La Tolva

Tegucigalpa. Este jueves 12 de noviembre por la mañana, las autoridades ejecutaron el traslado de más de 150 reclusos desde la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, conocida como La Tolva, con destino a la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en Francisco Morazán. El operativo contó con un estricto resguardo de las fuerzas policiales para asegurar el movimiento de los internos hacia el recinto penitenciario de la capital.

Esta reubicación ocurre pocos días después de otra movilización de gran escala entre ambos penales, acciones que forman parte de un plan para ordenar a los presos y endurecer la vigilancia dentro de los centros de reclusión. Como antecedente reciente, el lunes 2 de noviembre un grupo de 567 internos salió de La Tolva rumbo a Támara dentro de un programa de reclasificación diseñado para reducir la carga poblacional de la prisión ubicada en El Paraíso. En aquella fecha, Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), indicó que el movimiento obedecía al cumplimiento de la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas y a la redistribución interna de los reos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre ese grupo anterior de 567 privados de libertad, 555 no tenían vínculos con bandas delictivas y pasaron a los módulos comunes de Támara, mientras que los 12 restantes eran detenidos recientes acusados de pertenecer a grupos terroristas, razón por la cual fueron enviados al área de máxima seguridad.