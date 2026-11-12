¿Qué significa el viernes 13 y por qué se considera de mala suerte?

San Pedro Sula, Honduras. El viernes 13 está rodeado de creencias sobre la mala suerte, pero su significado cambia según la cultura. Mientras algunas personas evitan tomar decisiones importantes durante esta jornada, otras consideran que se trata de un día como cualquier otro. El viernes 13 es una fecha que, para muchas personas, está asociada con la mala suerte, los acontecimientos desafortunados y las supersticiones. Esta creencia ha pasado de generación en generación y todavía influye en las decisiones cotidianas de quienes prefieren tomar precauciones cuando aparece en el calendario.

Algunas personas evitan viajar, casarse o comenzar un proyecto durante esta jornada. Otras recurren a amuletos o costumbres populares para protegerse de posibles desgracias. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que el viernes 13 provoque acontecimientos negativos.

El origen religioso del temor al número 13

Una de las explicaciones más conocidas sobre la mala fama del número 13 está relacionada con la tradición cristiana. Según esta interpretación, la creencia se vincula con la Última Cena, en la que Judas Iscariote, identificado como el apóstol que traicionó a Jesús, fue el decimotercer invitado.

A este antecedente se suma la crucifixión de Jesús que, de acuerdo con la tradición cristiana, ocurrió un viernes. La combinación de ambos acontecimientos contribuiría a fortalecer la percepción negativa de esta fecha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con el paso del tiempo, estas asociaciones religiosas se extendieron por distintas sociedades occidentales y se incorporaron a sus costumbres y creencias populares.



¿Por qué el número 13 se considera de mala suerte?

La numerología también ofrece una explicación sobre el rechazo que algunas personas sienten hacia esta cifra. El matemático Thomas Fernsler, asociado de políticas científicas en el Centro de Recursos Educativos de Matemáticas y Ciencia de la Universidad de Delaware, explicó que parte de la mala reputación del 13 podría estar relacionada con su posición después del número 12.

En diferentes tradiciones, el 12 representa una cifra vinculada con la totalidad y el orden. Su presencia aparece en los 12 meses del año, los 12 signos del zodiaco, los 12 dioses del Olimpo, las 12 pruebas de Hércules, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesús.

Desde esta perspectiva, el 13 rompe con esa idea de equilibrio y perfección que se atribuye al número anterior.

Otras creencias que alimentan la superstición

La asociación negativa del viernes también aparece en distintas interpretaciones religiosas y relatos históricos. Algunas tradiciones sostienen que acontecimientos bíblicos como la tentación de Adán y Eva o la muerte de Abel a manos de Caín ocurrieron un viernes. No obstante, estas asociaciones forman parte de interpretaciones y creencias, no de hechos históricos comprobados.

El miedo a la mala suerte cambia según el país

El viernes 13 no se considera una fecha desafortunada en todas partes del mundo. Las supersticiones relacionadas con los números y los días de la semana varían de acuerdo con las tradiciones de cada sociedad.

En España y en varios países de habla hispana, por ejemplo, la fecha que despierta mayor recelo es el martes 13. Esta creencia está relacionada con Marte, el dios romano de la guerra, cuya figura se asocia con los conflictos y la desgracia. De ahí proviene el refrán popular: "En martes, ni te cases ni te embarques".

En Italia, por su parte, el número 17 tiene una reputación desfavorable, especialmente cuando coincide con un viernes. Mientras tanto, en Japón y en comunidades de habla cantonesa de China, el número 4 puede relacionarse con la mala suerte debido a su semejanza fonética con la palabra "muerte".​​​​​​​



No todos creen en las supersticiones del viernes 13