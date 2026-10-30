Halloween entre mitos y desinformación: qué hay detrás de estas creencias

Cada 31 de octubre, Halloween vuelve acompañado de disfraces, fiestas y decoraciones, pero también de historias que circulan como advertencias.

En redes sociales reaparecen publicaciones sobre supuestos rituales satánicos, sacrificios de animales, golosinas contaminadas y otros peligros que, pese a repetirse durante años, no siempre cuentan con evidencia que los respalde.

En Honduras, Halloween tiene principalmente una expresión comercial y de entretenimiento. Comercios, restaurantes, bares, centros comerciales y otros establecimientos aprovechan la fecha para realizar promociones, fiestas temáticas, concursos de disfraces y actividades relacionadas con la llamada Noche de Brujas.

A diferencia de Estados Unidos, no es una costumbre generalizada que los niños recorran barrios y viviendas pidiendo dulces de puerta en puerta, aunque esta práctica puede desarrollarse en residenciales, centros comerciales, escuelas u otros espacios organizados.

Esa diferencia también debe considerarse cuando se analiza la desinformación. Muchas de las advertencias que reaparecen cada octubre proceden del contexto estadounidense y posteriormente circulan en otros países sin explicar su origen.

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Revisar documentos históricos, investigaciones y fuentes especializadas permite separar las supersticiones de los hechos comprobados y evitar que historias antiguas o aisladas terminen presentándose como amenazas actuales.

MITO 1: Halloween es una celebración satánica

La afirmación de que Halloween es una festividad dedicada al satanismo simplifica una historia mucho más compleja. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos explica que la celebración reúne elementos procedentes de diferentes épocas y tradiciones.

Entre sus antecedentes suele mencionarse Samhain, una antigua festividad vinculada con comunidades celtas y con el cambio de estación.

Con el paso de los siglos también se incorporaron influencias cristianas. El propio término Halloween deriva de All Hallows’ Eve, expresión relacionada con la víspera del Día de Todos los Santos. La Enciclopedia Britannica señala que Halloween evolucionó a partir de diferentes tradiciones hasta adquirir muchas de las características con las que actualmente se le identifica.

Esto no significa que ninguna persona o grupo pueda atribuirle hoy significados religiosos o espirituales particulares. Lo incorrecto es utilizar esas interpretaciones para definir toda la celebración.

Presentar Halloween exclusivamente como una fiesta satánica omite siglos de transformaciones culturales, religiosas y sociales y no representa adecuadamente sus antecedentes históricos.

MITO 2: En Halloween se sacrifican gatos negros de forma generalizada

La imagen del gato negro quedó estrechamente vinculada con Halloween debido a antiguas supersticiones relacionadas con brujas, magia y fuerzas sobrenaturales. National Geographic ha documentado las creencias que históricamente han rodeado a estos animales y cómo algunas de ellas sobrevivieron hasta incorporarse a las representaciones modernas de Halloween.

También persisten historias según las cuales los gatos negros serían adoptados, secuestrados o sacrificados durante estas fechas por personas relacionadas con supuestos rituales.

Sin embargo, no existen pruebas suficientes que permitan presentar los sacrificios rituales de gatos negros como una práctica generalizada o característica de las celebraciones de Halloween.

Eso no significa que el maltrato animal no exista o que una denuncia concreta deba ser ignorada. Cualquier posible agresión contra un animal debe investigarse. La diferencia consiste en no transformar rumores o episodios individuales en una supuesta tendencia sin datos que la demuestren.

Una publicación viral, por sí sola, tampoco constituye evidencia de sacrificios generalizados.

MITO 3: Los dulces de Halloween suelen estar envenenados

Las advertencias sobre desconocidos que colocan veneno, drogas u otras sustancias peligrosas en las golosinas entregadas a niños constituyen una de las leyendas más persistentes de Halloween, especialmente en Estados Unidos.

El sociólogo Joel Best, de la Universidad de Delaware , ha estudiado durante décadas estas historias y los casos denunciados.

Best mantiene una recopilación de reportes sobre supuestos productos contaminados desde 1958. Su investigación no ha encontrado evidencia de niños muertos o gravemente heridos porque desconocidos les entregaran deliberadamente dulces envenenados durante el recorrido de Halloween.

Algunos casos inicialmente atribuidos a extraños terminaron teniendo explicaciones diferentes después de ser investigados.

En Honduras esta advertencia también requiere contexto, pues pedir dulces de vivienda en vivienda no constituye una tradición tan extendida como en Estados Unidos.

Eso no elimina las precauciones: revisar envoltorios y desechar productos abiertos o alterados resulta razonable. Lo engañoso es presentar el envenenamiento deliberado de golosinas como una práctica habitual sin evidencia.

MITO 4: Las manzanas esconden cuchillas, agujas y otros objetos

Las historias sobre cuchillas de afeitar, agujas o alfileres escondidos dentro de manzanas y otros alimentos también aparecen periódicamente alrededor de Halloween. Estas narraciones están relacionadas con el temor a productos manipulados y han contribuido durante décadas a construir la percepción de que aceptar alimentos de desconocidos representa un peligro característico de esa noche.

Las investigaciones de Joel Best sobre la contaminación de golosinas muestran por qué los reportes deben examinarse individualmente. Que pueda existir un producto manipulado o un incidente aislado no demuestra que desconocidos introduzcan sistemáticamente objetos peligrosos en los alimentos entregados a niños durante las celebraciones.

Las redes sociales agregan otro problema. Una fotografía puede reaparecer años después sin explicar cuándo ni dónde fue tomada. Antes de compartir una imagen sobre una supuesta manzana o golosina manipulada conviene localizar su origen, verificar la fecha y comprobar si autoridades o medios confiables documentaron el hecho que se denuncia.

MITO 5: Los gatos negros traen mala suerte

El color del pelaje de un gato no determina acontecimientos futuros ni modifica la suerte de quien se encuentre con el animal. Esta creencia pertenece al terreno de las supersticiones y tiene antecedentes relacionados con la manera en que determinadas sociedades interpretaron históricamente a los gatos, especialmente cuando fueron vinculados con la magia y la brujería.

HISTORY explica que en la Europa medieval se fortalecieron asociaciones entre los gatos negros, las brujas y fuerzas consideradas malignas. Algunas creencias sostenían incluso que las brujas podían transformarse en gatos o que estos animales actuaban como sus acompañantes, ideas posteriormente incorporadas al folclore y la cultura popular.

Las interpretaciones sobre estos animales tampoco han sido iguales en todas las sociedades. En determinados lugares y períodos, los gatos han estado relacionados con ideas positivas o de buena fortuna.

Esas diferencias evidencian el carácter cultural de la superstición: no existe evidencia que demuestre que encontrarse con un gato negro produzca acontecimientos negativos.

MITO 6: Halloween nació en Estados Unidos

Las películas, series, publicidad y productos culturales estadounidenses han contribuido a convertir el Halloween moderno en una celebración reconocida internacionalmente. Esa influencia puede llevar a pensar que la festividad nació en Estados Unidos.

Sin embargo, atribuirle ese origen desconoce antecedentes europeos que aparecieron mucho antes de su popularización en territorio estadounidense.

La Enciclopedia Britannica identifica antecedentes relacionados con Samhain, una celebración de antiguos pueblos celtas, además de las posteriores influencias de festividades cristianas.

Incluso el nombre Halloween está relacionado con All Hallows’ Eve, expresión utilizada para referirse a la víspera del Día de Todos los Santos.

Estados Unidos sí tuvo un papel fundamental en la transformación de la celebración contemporánea. Las tradiciones llevadas por inmigrantes europeos adquirieron nuevas características y, con el tiempo, se popularizaron las fiestas, los disfraces y el trick-or-treat.

La industria cultural estadounidense contribuyó posteriormente a extender internacionalmente esa imagen de Halloween, incluida su llegada a países como Honduras.

MITO 7: Pedir dulces de casa en casa existe desde hace miles de años

Relacionar directamente el actual trick-or-treat con una única costumbre practicada exactamente de la misma manera durante miles de años resulta impreciso. Existen antecedentes que guardan semejanzas con pedir alimentos o visitar viviendas, pero esas prácticas evolucionaron considerablemente antes de convertirse en el recorrido infantil asociado actualmente con Halloween.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos menciona prácticas como el souling, mediante el cual algunas personas recorrían viviendas y recibían alimentos a cambio de oraciones por los muertos.

Otro antecedente es el guising, que incluía disfraces, actuaciones y visitas a diferentes casas a cambio de comida u otras recompensas.

Estas semejanzas permiten explicar parte de la evolución de la tradición, pero no demuestran que el trick-or-treat moderno se haya practicado sin modificaciones durante milenios.

Además, su presencia depende del país. En Honduras, recorrer masivamente barrios pidiendo dulces no constituye una práctica tan arraigada como en Estados Unidos, aunque puede realizarse en determinados espacios organizados.

MITO 8: Disfrazarse de bruja significa que una persona practica brujería

Durante Halloween es habitual encontrar disfraces de brujas, demonios, fantasmas, vampiros, esqueletos y personajes provenientes del cine o la televisión. Utilizar alguno de esos atuendos constituye principalmente una práctica recreativa y no proporciona evidencia suficiente para determinar las creencias religiosas, espirituales o filosóficas de la persona que lo lleva.

La representación occidental de las brujas tiene además una extensa construcción histórica. El Smithsonian ha explicado cómo las ideas sobre la brujería evolucionaron durante siglos y estuvieron vinculadas con persecuciones, acusaciones, creencias religiosas y temores sociales antes de transformarse en personajes habituales de la cultura popular y el entretenimiento.

La literatura, las ilustraciones, el cine y la televisión terminaron consolidando determinadas imágenes de las brujas que hoy aparecen habitualmente durante Halloween. Un disfraz puede representar ficción, humor, tradición o una elección estética.

Por eso, atribuir automáticamente una práctica religiosa o espiritual a una persona debido a su vestimenta carece de fundamento.

MITO 9: Halloween se celebra igual en todos los países

La expansión internacional de Halloween puede generar la impresión de que en todas partes se celebra como muestran las películas estadounidenses: niños disfrazados recorriendo vecindarios, viviendas decoradas, calabazas iluminadas y familias entregando golosinas.

En la práctica, las costumbres y el significado de la fecha cambian considerablemente entre países y comunidades.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos muestra que la propia celebración es producto de la combinación y transformación de prácticas desarrolladas en distintas épocas. Esa evolución ayuda a comprender por qué su posterior expansión internacional tampoco produjo una forma única y universal de celebrar la noche del 31 de octubre.

En Honduras, Halloween tiene principalmente una expresión comercial y recreativa, visible en fiestas, disfraces, promociones y actividades organizadas por establecimientos. La tradicional pedida de dulces de casa en casa por parte de niños no está tan extendida como en Estados Unidos.

Esa diferencia también debe considerarse cuando circulan alertas extranjeras presentadas como si describieran automáticamente la realidad hondureña.

MITO 10: Si una alerta sobre Halloween se vuelve viral, debe ser verdadera

Una publicación con miles de reacciones, comentarios o compartidos no se convierte automáticamente en evidencia. Cada octubre pueden reaparecer fotografías y mensajes sobre dulces contaminados, animales sacrificados, supuestos rituales o personas que buscan causar daño, incluso cuando el contenido es antiguo, ocurrió en otro país o carece de información que permita comprobarlo.

La Unesco destaca la importancia de la alfabetización mediática e informacional para analizar críticamente los contenidos. Frente a una advertencia viral resulta necesario identificar quién publicó originalmente la información, comprobar cuándo ocurrió, establecer dónde sucedió el supuesto hecho y buscar fuentes independientes que puedan confirmarlo.

En Honduras también es importante comprobar si una advertencia corresponde realmente al país. Una publicación originada en Estados Unidos, México u otro territorio puede compartirse eliminando su contexto y terminar interpretándose como un hecho local.

Que algo sea posible no demuestra que haya ocurrido: verificar antes de compartir ayuda a impedir que un rumor termine convertido en una falsa alarma.

Con colaboración de la estudiante de Periodismo de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Daniela Guevara.