MP inspecciona hospitales para evitar desvío de medicamentos controlados

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), inició dos inspecciones en centros asistenciales públicos con el objetivo de prevenir el desvío de medicamentos sujetos a control especial.

Las diligencias buscan verificar que los establecimientos cumplan con los procedimientos establecidos para el manejo, almacenamiento y resguardo de este tipo de fármacos.

Las actividades se desarrollan de manera coordinada con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), como parte de las acciones de supervisión en el sistema de salud público.

En las inspecciones también participan la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que brindan apoyo a las labores de verificación.

De acuerdo con la información proporcionada por la DLCN, estas actuaciones forman parte de una inspección rutinaria que se desarrolla a nivel nacional.