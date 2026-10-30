MP inspecciona hospitales para evitar desvío de medicamentos controlados

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), inició dos inspecciones en centros asistenciales públicos con el objetivo de prevenir el desvío de medicamentos sujetos a control especial.
Las diligencias buscan verificar que los establecimientos cumplan con los procedimientos establecidos para el manejo, almacenamiento y resguardo de este tipo de fármacos.
Las actividades se desarrollan de manera coordinada con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), como parte de las acciones de supervisión en el sistema de salud público.
En las inspecciones también participan la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que brindan apoyo a las labores de verificación.
De acuerdo con la información proporcionada por la DLCN, estas actuaciones forman parte de una inspección rutinaria que se desarrolla a nivel nacional.
#MPInforma El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico @DLCN inició dos inspecciones en centros asistenciales públicos para prevenir el desvío de medicamentos sujetos a control especial y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para su manejo y resguardo.Las actividades se desarrollan de manera coordinada con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), con el apoyo de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).Esto corresponde a una inspección rutinaria a nivel nacional, la cual no reporta ninguna novedad.#MinisterioPúblico #DLCN #Honduras— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 30, 2026
El propósito de las autoridades es prevenir que los medicamentos sometidos a control especial sean utilizados o distribuidos al margen de los procedimientos legales.
Asimismo, buscan comprobar que los centros asistenciales mantengan las medidas correspondientes para garantizar el manejo adecuado de estos productos.
El Ministerio Público informó que las inspecciones realizadas hasta el momento no han reportado ninguna novedad.
Las acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia institucional para evitar irregularidades en la administración y resguardo de medicamentos controlados.