Ana de Armas y Beto Montenegro acaparan miradas en evento de los Latin Grammy

Las Vegas. Ana de Armas y Beto Montenegro se convirtieron en una de las parejas protagonistas de la gala Persona del Año de los Latin GRAMMY 2026, celebrada la noche del 11 de noviembre en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas para homenajear la trayectoria de Daddy Yankee. La actriz cubana y el cantante venezolano, vocalista de Rawayana, llegaron juntos y posaron ante los fotógrafos, en lo que medios internacionales han destacado como su primera alfombra roja musical como pareja. Su cercanía, sonrisas y complicidad rápidamente concentraron la atención de las cámaras. La aparición supone un nuevo capítulo público para una pareja que ha mantenido su relación con relativa discreción. Ambos ya habían aparecido juntos anteriormente y en octubre acudieron a la Semana de la Moda de París, pero su presencia en Las Vegas los colocó ahora bajo los reflectores de uno de los grandes acontecimientos de la industria musical latina.

Un "look" que tampoco pasó inadvertido Ana de Armas eligió para la ocasión una propuesta negra de inspiración gótica de Wiederhoeft, compuesta por un corsé estructurado y una falda larga semitransparente con encajes y detalles brillantes. La actriz completó el estilismo con el cabello suelto y maquillaje natural. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Beto Montenegro, por su parte, apostó por la sastrería con un traje negro de silueta amplia. Más tarde dejó la alfombra roja para subir al escenario y participar directamente en el tributo a Daddy Yankee: junto a Farruko y Kapo interpretó “La Despedida”. La ocasión tenía un significado especial. Daddy Yankee, uno de los nombres fundamentales del reguetón, fue reconocido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, convirtiéndose en el primer artista del género urbano en recibir esa distinción. Así, entre el homenaje a una de las mayores figuras de la música urbana y el desfile de estrellas, Ana de Armas y Beto Montenegro consiguieron protagonizar una de las imágenes de la noche, trasladando por unos momentos la atención del escenario a la alfombra roja.