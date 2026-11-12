Ana de Armas y Beto Montenegro acaparan miradas en evento de los Latin Grammy

Las Vegas. Ana de Armas y Beto Montenegro se convirtieron en una de las parejas protagonistas de la gala Persona del Año de los Latin GRAMMY 2026, celebrada la noche del 11 de noviembre en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas para homenajear la trayectoria de Daddy Yankee.
La actriz cubana y el cantante venezolano, vocalista de Rawayana, llegaron juntos y posaron ante los fotógrafos, en lo que medios internacionales han destacado como su primera alfombra roja musical como pareja. Su cercanía, sonrisas y complicidad rápidamente concentraron la atención de las cámaras.
La aparición supone un nuevo capítulo público para una pareja que ha mantenido su relación con relativa discreción. Ambos ya habían aparecido juntos anteriormente y en octubre acudieron a la Semana de la Moda de París, pero su presencia en Las Vegas los colocó ahora bajo los reflectores de uno de los grandes acontecimientos de la industria musical latina.
Un "look" que tampoco pasó inadvertido
Ana de Armas eligió para la ocasión una propuesta negra de inspiración gótica de Wiederhoeft, compuesta por un corsé estructurado y una falda larga semitransparente con encajes y detalles brillantes. La actriz completó el estilismo con el cabello suelto y maquillaje natural.
Beto Montenegro, por su parte, apostó por la sastrería con un traje negro de silueta amplia. Más tarde dejó la alfombra roja para subir al escenario y participar directamente en el tributo a Daddy Yankee: junto a Farruko y Kapo interpretó “La Despedida”.
La ocasión tenía un significado especial. Daddy Yankee, uno de los nombres fundamentales del reguetón, fue reconocido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, convirtiéndose en el primer artista del género urbano en recibir esa distinción.
Así, entre el homenaje a una de las mayores figuras de la música urbana y el desfile de estrellas, Ana de Armas y Beto Montenegro consiguieron protagonizar una de las imágenes de la noche, trasladando por unos momentos la atención del escenario a la alfombra roja.
Su vida amorosa
A lo largo de su trayectoria, la vida sentimental de la actriz cubana ha estado marcada por varias relaciones públicas con figuras del cine, el arte y los negocios.
Una de sus relaciones más comentadas fue la que mantuvo con el actor estadounidense Ben Affleck, de 2020 a 2021. Se conocieron durante el rodaje del thriller Deep Water y protagonizaron uno de los romances más seguidos por la prensa durante el confinamiento. Terminaron su relación en enero de 2021.
En 2025 se le vínculó con otra estrella de Hollywood, Tom Cruise, Mantuvieron un romance muy mediático tras ser vistos cenando en Londres en febrero y tomados de la mano en Vermont en julio. Su relación concluyó a finales de octubre de ese mismo año.
También estuvo vinculada sentimentalmente con el abogado cubano Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario Miguel Díaz-Canel, tras ser fotografiados juntos en Madrid en 2024 y 2025.
Otra relación estable de Ana de Armas fue la que mantuvo con Paul Boukadakis, el vicepresidente de Tinder (2021–2023). Ambos vivieron un noviazgo estable de casi tres años, relación que llevó con mucha discreción lejos de los focos.