Christian Nodal bloquea a su club de fans y revela el motivo

México. El cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al tomar una inesperada decisión: bloquear a uno de los clubes de fans que durante años respaldó su carrera artística. Se trata de Nodalista VIP, una comunidad creada con el propósito de reunir a sus admiradores y mantenerlos unidos en torno a su música.

La situación salió a la luz luego de que el intérprete de «Adiós amor» compartiera un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp, donde explicó las razones que lo llevaron a tomar distancia de esta cuenta.

Según manifestó el artista, el proyecto nació con una intención positiva, pero con el paso del tiempo la administración tomó un rumbo con el que ya no se siente identificado.