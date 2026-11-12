Christian Nodal bloquea a su club de fans y revela el motivo

México. El cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al tomar una inesperada decisión: bloquear a uno de los clubes de fans que durante años respaldó su carrera artística. Se trata de Nodalista VIP, una comunidad creada con el propósito de reunir a sus admiradores y mantenerlos unidos en torno a su música.
La situación salió a la luz luego de que el intérprete de «Adiós amor» compartiera un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp, donde explicó las razones que lo llevaron a tomar distancia de esta cuenta.
Según manifestó el artista, el proyecto nació con una intención positiva, pero con el paso del tiempo la administración tomó un rumbo con el que ya no se siente identificado.
«La cuenta de @nodalistavip nació de un propósito muy bonito: unir a todos los clubes de fans y hacer una sola familia. Sin embargo, su administración tomó un rumbo con el que ya no me siento identificado, y por eso he decidido tomar distancia», expresó.
Nodal también quiso dejar claro que su decisión no representa un rechazo hacia las personas que lo han apoyado durante su trayectoria, sino que está relacionada específicamente con quienes administran el espacio.
«Quiero que sepan que esto no tiene nada que ver con ustedes ni con el cariño que le han puesto a este espacio», agregó el cantante, quien aseguró que desea que las comunidades que lo respaldan sean genuinas y no estén relacionadas con intereses ajenos.
El esposo de Ángela Aguilar finalizó su mensaje agradeciendo las muestras de cariño de sus seguidores y reiterando el afecto que siente por ellos: «Los amo un chingo. Gracias por estar siempre».