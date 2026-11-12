Liz Vega de luto y conmueve con desgarrador mensaje: "Lo amé, lo amo y lo amaré siempre"

México. La actriz y bailarina cubana Lis Vega conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje dedicado a su padre, Lázaro Vega Díaz, a quien recordó con profundo cariño y cuya ausencia continúa marcando su vida.

A través de sus redes sociales, la artista expresó sus sentimientos con unas emotivas palabras: «Lo amé, lo amo y lo amaré siempre», una declaración con la que dejó ver que el amor por su progenitor permanece intacto a pesar del paso de los años.

Lázaro Vega Díaz falleció el 5 de noviembre de 2016, en Chetumal, Quintana Roo, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas del cáncer que padecía. Antes de su muerte, permaneció hospitalizado en Mérida, Yucatán, donde recibía atención médica por un tumor en la cabeza.