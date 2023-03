Ajustándose a este protocolo, la veterana actriz Jamie Lee Curtis, nominada a la mejor actriz secundaria por “Everything Everywhere All at Once”, ha asistido a la gala, celebrada en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), con un elegante vestido blanco de Dolce&Gabbana repleto de pedrería.

El blanco también ha sido el color elegido por las actrices Ana de Armas, con un Louis Vuitton; Zoe Saldaña, que ha lucido un vestido lencero de Fendi; Eva Longoria con un Zuhair Murad y Sofía Carson que se ha decantado por diseño de corte princesa de Giambattista Vali y una fabulosa gargantilla de brillantes y esmeraldas de Chopard.