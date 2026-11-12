ONG denuncian la muerte de 10 presos por falta de atención médica

Ciudad de Panamá, Panamá. Un grupo de organizaciones sociales denunciaron este jueves la muerte de al menos diez presos "en los dos últimos meses" por falta de atención médica y "como consecuencia directa de una hambruna provocada" en las principales cárceles de Panamá. Las organizaciones indicaron en un comunicado que el Gobierno prohibió el ingreso de insumos básicos a las prisiones tras la fuga de 195 presos el pasado 1 de junio de La Joyita, situada en el área metropolitana de la capital. Las diez muertes habrían ocurrido en los centros penitenciarios de Nueva Esperanza, en la caribeña provincia de Colón; y en La Joya y La Joyita, que componen un gran complejo carcelario, según el comunicado de las organizaciones.

Estas tres cárceles suman un total de 12,241 privados de libertad, lo que supone casi el 50% del total de la población penitenciaria de Panamá, hasta septiembre pasado, según datos oficiales. El grupo de organizaciones ya había denunciado en las últimas semanas la muerte de un preso de 32 años por falta de atención médica temprana, además de redes de corrupción por parte de los trabajadores penitenciarios para "vender" a las familias productos básicos y falta de información sobre el estado de salud de los reclusos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo este jueves a preguntas de los periodistas que el Ministerio de Salud "da el servicio (de atención de salud) dentro de las cárceles", que el personal sanitario "atiende según la demanda que existe", y que si un recluso debe ser trasladado a un hospital "se le atiende de la mejor forma".

Las ONG exigieron al Ministerio de Gobierno (Interior) de Panamá, responsable del sistema penitenciario, explicar con inmediata una cifra oficial de los presos medidas fallecidos así como "detallar las de urgencia adoptadas para frenar esta crisis humanitaria en los penales". En medio de esas denuncias, el director del sistema penitenciario, Chanan Singh, -quien asumió el cargo tras la crisis de junio pasada por la fuga masiva- presentó su renuncia alegando que la Policía Nacional sigue asumiendo competencias dentro de las cárceles pese a que la ley solo la facultad para encargarse de la seguridad externa. En la fuga de junio pasado, tres reos murieron, nueve personas, entre presos y custodios, resultados heridos, y la mayoría de los fugados fueron capturados al momento. Como consecuencia de ello, el Gobierno endureció las normas penitenciarias como prohibir el ingreso de insumos básicos por parte de los familiares.