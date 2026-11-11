Envían a prisión a ecuatoriano vinculado con 2,500 archivos de abuso

Quito, Ecuador. Un juez de Ecuador ordenó la prisión preventiva de un hombre de 27 años investigado por su presunta participación en el almacenamiento, descarga o transmisión de más de 2,500 archivos de material de abuso sexual infantil en internet, informó este miércoles la Fiscalía.

El sospechoso, conocido bajo el alias de Cuervo, fue detenido el pasado 9 de noviembre durante un registro en una vivienda del centro histórico de Quito, la capital del país, en el que se incautó su teléfono móvil.

En el operativo participaron unidades especializadas de la Policía ecuatoriana, con la cooperación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Estados Unidos y la organización internacional Our Rescue.