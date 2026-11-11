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Envían a prisión a ecuatoriano vinculado con 2,500 archivos de abuso

Según la Fiscalía, las imágenes pertenecerían a menores de entre 3 y 15 años

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 17:38 -
  • Agencia EFE
Envían a prisión a ecuatoriano vinculado con 2,500 archivos de abuso

El sospechoso, conocido bajo el alias de Cuervo, fue detenido el pasado 9 de noviembre.

 Imagen generada con IA

Quito, Ecuador. Un juez de Ecuador ordenó la prisión preventiva de un hombre de 27 años investigado por su presunta participación en el almacenamiento, descarga o transmisión de más de 2,500 archivos de material de abuso sexual infantil en internet, informó este miércoles la Fiscalía.

El sospechoso, conocido bajo el alias de Cuervo, fue detenido el pasado 9 de noviembre durante un registro en una vivienda del centro histórico de Quito, la capital del país, en el que se incautó su teléfono móvil.

En el operativo participaron unidades especializadas de la Policía ecuatoriana, con la cooperación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Estados Unidos y la organización internacional Our Rescue.

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La investigación se inició en junio de este año, a partir de una alerta internacional relacionada con 36 reportes sobre explotación sexual infantil en internet, que contenían información recopilada desde 2021, con los más de 2.500 archivos, y presuntamente vinculados al correo electrónico y número del detenido.

A partir de esa fecha, el Ministerio Público realizó varias diligencias investigativas para encontrar al sospechoso y determinar su posible participación con el almacenamiento, descarga y transmisión de este tipo de material.

Los informes fueron emitidos a través de una plataforma de denuncias sobre explotación sexual en línea del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados del HSI.

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Según la Fiscalía, las imágenes pertenecerían a menores de entre 3 y 15 años.

La pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes se sanciona en Ecuador con una pena de cárcel de entre trece a dieciséis años.

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Agencia EFE
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