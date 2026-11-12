Trump propone que Tim Cook sustituya a Huang al frente de Nvidia tras su dimisión

Nueva York, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería sustituir a Jensen Huang, presidente de Nvidia, al frente de la compañía tras su dimisión. "Una leyenda reemplaza a una leyenda", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social tras la dimisión de Huang después de destaparse unas supuestas infidelidades.

Trump aseguró que "ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang —quien ha realizado un trabajo fantástico—, ha renunciado, solo hay un hombre capaz de ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple". Huang dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense.

En un comunicado oficial, la junta directiva de la empresa anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse las supuestas relaciones extramatrimoniales de Huang, de 63 años. Primero con la empresaria Alice Huang, señalada por la inteligencia de Estados Unidos como presunto espía chino y otra con una alta ejecutiva que dependía de él en Nvidia. La presión por ambas relaciones ha precipitado su dimisión , tras varios días en que los medios de comunicación han ido desvelando detalles de las supuestas infidelidades.