Sale a la luz audio del momento en que hondureño desata amenaza de bomba en avión

Estados Unidos. Un audio de seguridad difundido el miércoles permitió conocer los momentos de tensión que enfrentó el personal de emergencia que respondió a la presunta amenaza de bomba en el vuelo 2174 de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark y Nueva Orleans, en Estados Unidos. La emergencia se produjo el pasado lunes, luego de que un pasajero hondureño afirmara que llevaba una bomba en su mochila e intentara ingresar por la fuerza a la cabina de la aeronave, según informó Fox News.

El sospechoso fue identificado como Rony Alexander Gómez-Alberto, de origen hondureño, quien fue detenido por las autoridades estadounidenses tras el incidente. De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, el pasajero habría provocado la emergencia al asegurar que transportaba un artefacto explosivo en su equipaje e intentar irrumpir en la cabina de los pilotos.

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad y movilizar al personal de emergencia en el aeropuerto. Según la cadena estadounidense, no se logró establecer con claridad qué agencias mantuvieron comunicación entre sí después de recibir el reporte, aunque el incidente fue atendido como un posible intento de secuestro del avión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La grabación comienza con el reporte de que el sospechoso había sido reducido luego de forzar una de las puertas traseras del avión. "Lo tenemos en la puerta trasera. Ha forzado la puerta trasera", se escucha en el audio. Ante esta situación, otros integrantes del personal de seguridad coordinaron el ingreso a la aeronave. "Nos acercaremos y entraremos por la parte trasera del avión", manifestó uno de ellos, mientras otro consultó si había alguna unidad disponible en el lugar que contara con una jaula.

En el transcurso de las comunicaciones, uno de los funcionarios proporcionó detalles sobre la apariencia física del pasajero señalado de provocar la emergencia. "Hay un hombre hispano con sombrero, probablemente de aproximadamente 1,70 m de altura", indicó. Otro integrante del equipo pidió mantenerse en contacto con el personal que estaba cerca del sospechoso y comunicar de inmediato cualquier intento de desplazamiento hacia la parte delantera de la aeronave. La grabación también dejó en evidencia cierta confusión sobre la vestimenta del hombre. Uno de los agentes señaló: "Me han dicho que va vestido completamente de negro". Sin embargo, otro funcionario aclaró que no había recibido información de que el pasajero que intentó entrar por la fuerza a la cabina de los pilotos se hubiera cambiado y llevara ropa completamente negra. Mientras continuaba el procedimiento, los equipos de seguridad también coordinaron el resguardo de los pasajeros, quienes comenzaban a acercarse a los vehículos ubicados en la zona. Ante ello, uno de los funcionarios ordenó mantenerlos agrupados y bajo control junto a las unidades de seguridad. "Los pilotos permanecerán en la cabina con la puerta cerrada. Los auxiliares de vuelo van a desembarcar, así que los traeremos también aquí. Él no habla inglés", se escucha decir a uno de los participantes en la comunicación. El audio concluye con la confirmación de que el hombre señalado de realizar la amenaza de bomba ya se encontraba bajo custodia de las autoridades.

Antecedentes migratorios del hondureño

Tras el incidente, Rony Alexander Gómez-Alberto fue detenido en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. Según los reportes, el hondureño enfrenta señalamientos relacionados con la comunicación de información falsa sobre una supuesta amenaza de bomba y el intento de ingresar por la fuerza a la cabina de la aeronave.